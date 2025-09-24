Nie ma mocnych na Izrael? Wygląda na to, że UEFA nie ugnie się pod presją i nie zawiesi izraelskich ekip w piłkarskich rozgrywkach.

Piłkarze reprezentacji Izraela / Toms Kalnins / PAP/EPA

Dzięki presji dyplomatycznej udało się jak na razie uniknąć zawieszenia izraelskich piłkarzy w rozgrywkach międzynarodowych przez UEFA - poinformował dziennik "Israel Hajom". Niezależny komitet doradczy ONZ wezwał we wtorek UEFA i FIFA do zawieszenia Izraela.

Za zawieszeniem Izraela lobbował Katar, co wywołało silną reakcję izraelskich dyplomatów i działaczy sportowych wspieranych przez urzędników amerykańskich - przekazała gazeta. Dodała, że te wysiłki doprowadziły do tego, że zawieszenie Izraela nie znajduje się teraz w porządku obrad Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA).

We wtorek niezależny panel doradczy powołany przez Radę Praw Człowieka zalecił UEFA i Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA), by wykluczyły Izrael z rozgrywek w ramach "koniecznej odpowiedzi na ludobójstwo w Strefie Gazy".

"Reprezentacje państw, które dopuszczają się poważnych naruszeń praw człowieka, mogą i powinny zostać zawieszone, tak jak miało to miejsce w przeszłości" - podkreślił zespół ekspertów. Dodano, że "istnieje moralny i prawny nakaz podjęcia wszelkich możliwych środków, by zakończyć ludobójstwo w Strefie Gazy".

W zeszłym tygodniu inne ciało ONZ, Międzynarodowa Niezależna Komisja Śledcza ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy, oraz Izraela, orzekło, że działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują znamiona zbrodni ludobójstwa. Izrael odrzucił te oskarżenia.

Panel doradczy, który zajmował się udziałem Izraela w międzynarodowych rozgrywkach zaznaczył, że ograniczenia powinny dotknąć izraelskie państwo, a nie poszczególnych zawodników i sprzeciwił się indywidualnym sankcjom na piłkarzy.