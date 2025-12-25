"Wesołych świąt wszystkim, w tym radykalnym lewicowym szumowinom, które robią wszystko, by zniszczyć nasz kraj (...) - napisał prezydent USA w przesłaniu na Boże Narodzenie. Podkreślił sukcesy własnej administracji, podsumowując, że Stanowy Zjednoczone "znów są szanowane, być może jak nigdy dotąd".
"Wesołych Świąt wszystkim, w tym radykalnym lewicowym szumowinom, które robią wszystko, co możliwe, by zniszczyć nasz kraj, ale poniosły druzgocącą porażkę" - napisał prezydent USA na swoim portalu społecznościowym Truth Social oraz na platformie X.
Donald Trump dodał, że dzięki jego rządom "nie ma już otwartych granic, mężczyzn w kobiecych sportach, transgenderyzmu (identyfikowania się z płcią przeciwną niż płeć biologiczna - przyp. red.) ani słabego egzekwowania prawa". Podkreślił przy tym "najniższy wskaźnik przestępczości od dekad" i brak inflacji. Zaznaczył, że wprowadzone przez niego cła dały "biliony dolarów wzrostu i dobrobytu oraz najsilniejsze bezpieczeństwo narodowe, jakie kiedykolwiek mieliśmy".
"Znów jesteśmy szanowani, być może jak nigdy dotąd" - stwierdził.