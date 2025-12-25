"Wesołych świąt wszystkim, w tym radykalnym lewicowym szumowinom, które robią wszystko, by zniszczyć nasz kraj (...) - napisał prezydent USA w przesłaniu na Boże Narodzenie. Podkreślił sukcesy własnej administracji, podsumowując, że Stanowy Zjednoczone "znów są szanowane, być może jak nigdy dotąd".

Donald Trump i Melania Trump; Palm Beach, Floryda, 24 grudnia 2025 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/East News / East News

Donald Trump złożył świąteczne życzenia, nie szczędząc krytyki lewicowym przeciwnikom, nazywając ich "radykalnymi szumowinami".

We wpisie, który zamieścił m.in. na swoim portalu, pochwalił swoje rządy, podkreślając m.in. zamknięcie granic, brak transgenderyzmu, niski wskaźnik przestępczości i brak inflacji.

Podkreślił, że wprowadzone przez niego cła przyniosły ogromny wzrost gospodarczy i wzmocniły bezpieczeństwo narodowe USA.

Obraźliwe życzenia dla przeciwników politycznych to już tradycja Trumpa, który w podobnym tonie wypowiadał się przy okazji m.in. poprzednich świąt.

"Wesołych Świąt wszystkim, w tym radykalnym lewicowym szumowinom, które robią wszystko, co możliwe, by zniszczyć nasz kraj, ale poniosły druzgocącą porażkę" - napisał prezydent USA na swoim portalu społecznościowym Truth Social oraz na platformie X.

Donald Trump dodał, że dzięki jego rządom "nie ma już otwartych granic, mężczyzn w kobiecych sportach, transgenderyzmu (identyfikowania się z płcią przeciwną niż płeć biologiczna - przyp. red.) ani słabego egzekwowania prawa". Podkreślił przy tym "najniższy wskaźnik przestępczości od dekad" i brak inflacji. Zaznaczył, że wprowadzone przez niego cła dały "biliony dolarów wzrostu i dobrobytu oraz najsilniejsze bezpieczeństwo narodowe, jakie kiedykolwiek mieliśmy".

"Znów jesteśmy szanowani, być może jak nigdy dotąd" - stwierdził.