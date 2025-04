Lechia Gdańsk zagra wieczorem ze Stalą Mielec. To mecz kończący 28. kolejkę Ekstraklasy, a zmierzą się w nim drużyny zamykające ligową tabelę. W gronie zespołów, którym grozi spadek, mamy obecnie pięć klubów. Trzy znajdą się ostatecznie w I lidze. Kto się uratuje? Przesądzą o tym zapewne mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami, a takich do końca sezonu będzie jeszcze pięć.

Mecz Stal Mielec - Lechia Gdańsk w październiku 2024 r. / Darek Delmanowicz / PAP

Lechia Gdańsk i Stal Mielec muszą odpowiedzieć na to, co robi w ostatnim czasie Śląsk Wrocław. Drużyna, typowana jako murowany kandydat do spadku, po długim czasie opuściła ostatnie miejsce w tabeli po zwycięstwie nad Cracovią 4:2. Wrocławianie w ostatnich pięciu spotkaniach zdobyli 11 punktów. Lechia - 3, a Stal zaledwie 1.

Te trzy drużyny ciągle są pod kreską, zajmują miejsca oznaczające spadek z ligi. Lechia i Stal mają po 24 punkty. Śląsk 25. Na bezpiecznych miejscach są Puszcza Niepołomice (26 punktów) i Zagłębie Lubin (29). Mający 34 punkty Radomiak wydaje się już bezpieczny, choć nie jest to pewne na sto procent. Zatem mamy pięć zagrożonych zespołów i trzy miejsca oznaczające pożegnanie się z Ekstraklasą.

Najbliższe tygodnie zaserwują nam kolejne mecze pomiędzy drużynami broniącymi się przed spadkiem. Sytuacja w dole tabeli może być więc dynamiczna. Pytanie, kto najlepiej wytrzyma ten wyścig o utrzymanie.

Najwięcej do ugrania ma tutaj Stal. Poza wieczornym meczem z Lechią drużyna z Mielca zagra jeszcze z Zagłębiem Lubin i Puszczą Niepołomice. Zatem zespół trenera Ivana Djurdjevicia ma wszystko w swoich rękach, ale wszystkie te kluczowe spotkania rozegra na wyjazdach.

Śląsk Wrocław, który złapał ostatnio dobrą formę, powalczy jeszcze z Zagłębiem oraz Puszczą. Mecz pomiędzy drużynami z Niepołomic i Wrocławia zostanie rozgrany w ostatniej kolejce. Możliwe, że będzie miał decydujące znaczenia. Co istotne, Puszcza oba mecze z drużynami walczącymi u utrzymanie zagra na swoim stadionie.

Pozostałe mecze pomiędzy drużynami walczącymi o utrzymanie:

28. kolejka

Lechia Gdańsk - Stal Mielec

30.kolejka

Zagłębie Lubin - Stal Mielec

31. kolejka

Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin

32. kolejka

Puszcza Niepołomice - Stal Mielec

34. kolejka

Puszcza Niepołomice - Śląsk Wrocław