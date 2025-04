Reprezentacja Polski piłkarek ręcznych wygrała na wyjeździe z Macedonią Północną 23:21 (10:10) w rewanżowym meczu kwalifikacyjnym i awansowała na mistrzostwa świata. W pierwszym spotkaniu Biało-Czerwone zwyciężyły 22:18.

Monika Kobylińska w akcji / Marcin Bielecki / PAP

Mecz rozpoczął się minutą ciszy. To hołd złożony blisko 60 ofiarom, które miesiąc temu zginęły w pożarze dyskoteki w miejscowości Koczani. W składach drużyn, w porównaniu do meczu w Koszalinie, nastąpiła tylko jedna zmiana. Wśród Macedonek kontuzjowaną rozgrywającą Ivanę Arsenievską zastąpiła skrzydłowa Emilijana Rizoska.

Kibice w hali Boro Curlevski od początku gwizdali w trakcie ofensywnych akcji Polek. Oba zespoły nie unikały błędów. Nic dziwnego, że przez pierwsze pięć minut tablica wskazywała wynik 0:0. Niemoc strzelecką przerwała rzutem z dystansu Monika Kobylińska. Zespół Arne Senstada konsekwentnie grał do skrzydeł. Najpierw skończyło się to trafieniem dwukrotnie w poprzeczkę i raz w słupek. Dopiero Daria Michalak znalazła drogę do bramki. Macedonki jednak szybko odrobiły straty.

Trener Senstad już w 13 minucie poprosił o przerwę na żądanie. Gospodynie preferowały wysuniętą obronę, w której grały na pograniczu faulu. To znacznie utrudniało biało-czerwonym zdobywanie goli. Polki odpłacały tym samym. Momentami skuteczność rzutowa z obu stron oscylowała poniżej 30 procent.

Wariant gry zastosowany przez polski sztab szkoleniowy 7:6, kosztem bramkarki, przyniósł powodzenie. Uzyskanie większej przewagi było bardzo trudne, co więcej rywalki po rzucie Ivy Mladenovskiej po raz pierwszy objęły prowadzenie. Do szatni zespoły zeszły przy remisie 10:10.

Po przerwie ponownie pierwsza bramkę zdobyła Kobylińska. Kapitan reprezentacji zaczęła regularnie trafiać, co pozwoliło odzyskać prowadzenie. Tylko na chwilę, gdyż Katerina Damjanoska z koła doprowadziła do kolejnego remisu. Spotkanie toczyło się bramka za bramkę, co w skali dwumeczu było dobrą informacją dla Biało-Czerwonych. W finałowych minutach Macedonki zaczęły się spieszyć, co miało wpływ na brak precyzji w rozegraniu piłki. Wynik ustaliła z rzutu karnego Magda Balsam.

Polki po raz 19. wywalczyły awans na mistrzostwa świata.

Losowanie grup finałowych turnieju, w którym wystąpią 32 narodowe reprezentacje, zaplanowano na 22 maja w Den Bosch. Mistrzostwa odbędą się od 26 listopada do 14 grudnia 2025 w Niemczech i Holandii.

Macedonia Północna - Polska 21:23 (10:10)

Macedonia Północna: Dragana Petkovska, Jovana Micevska - Ivana Gakidova 1, Ana Marija Kolarovska, Ivana Djatevska 1, Marija Jankulovska, Iva Mladenovska 4, Angela Jankulovska 3, Jovana Kiprijanovska, Andrea Sedloska, Sara Rostovska 2, Monika Janeska Kildan 1, Emilijana Rizoska, Simona Madjovska 1, Jovana Sazdovska 3, Katerina Damjanoska 5.

Polska: Adrianna Płaczek, Barbara Zima, Paulina Wdowiak - Aleksandra Olek 1, Aneta Promis, Monika Kobylińska 5, Sylwia Matuszczyk 1, Aleksandra Rosiak 4, Magdalena Drażyk, Katarzyna Cygan, Magda Balsam 7, Daria Michalak 4, Klaudia Grabińska, Karolina Kochaniak-Sala, Paulina Uścinowicz, Dagmara Nocuń 1.

Karne minuty: Macedonia Północna - 2; Polska - 4. Sędziowały: Pinar Unlu Hatipoglu, Mehtap Simsek (Turcja).