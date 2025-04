Dodał, że jego klub jest jednym z czterech w Eliteserien grającym na naturalnej murawie. Trawa to część natury i naszej rolniczej tożsamości i nie zamierzamy jej zmieniać - podkreśla.

Haaland - inspiracja dla klubu

Wyjaśnił, że awans do Eliteserien jest niewątpliwie efektem Erlinga Haalanda, który nie tylko sprawił, że piłka nożna w Jaeren jest niekwestionowanym sportem numer jeden, lecz bardzo wzrosła rekrutacja młodych piłkarzy, a miliony z funduszu solidarnościowego UEFA po transferach sprawiły szybki rozwój i wyjście z cienia piłkarskiej prowincji.

24-letni Erling Haaland grał w Bryne FK w sezonach 2016 i 2017 po czym przeszedł do Molde FK, a w 2019 do Red Bull Salzburg. W Borussii Dortmund grał w latach 2020-2022 i w końcu 1 lipca 2022 kupił go Manchester City.

W reprezentacji Norwegii rozegrał 41 meczów, strzelając 40 bramek.