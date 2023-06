Karim Benzema odchodzi z Realu Madryt - poinformował klub w oficjalnym komunikacie. Francuz trafił na Santiago Bernabéu w 2009 roku - od tego czasu rozegrał 438 meczów, w których strzelił 237 goli, stając się legendą hiszpańskiej drużyny.

Karim Benzema / JUANJO MARTIN / PAP/EPA

"Real Madryt i nasz kapitan Karim Benzema postanowili zakończyć jego wspaniały i niezapomniany okres jako zawodnika naszego klubu. Real Madryt pragnie przekazać swoją wdzięczność i pełną sympatię jednej z naszych największych legend" - poinformował klub w oficjalnym komunikacie na swojej stronie.

"Królewscy" przypomnieli, że Francuz przyszedł do klubu w 2009 roku w wieku zaledwie 21 lat i był kluczowym zawodnikiem w "złotej epoce" madryckiej drużyny.

"Przez 14 sezonów, w których bronił naszego herbu i naszej koszulki, zdobył 25 tytułów, rekordową liczbę w Realu Madryt: 5 Pucharów Europy, 5 Klubowych Mistrzostw Świata, 4 Superpuchary Hiszpanii, 4 mistrzostwa Hiszpanii, 3 Puchary Króla i 4 Superpuchary Hiszpanii" - czytamy w komunikacie.

Francuz jest aktualnym zdobywcą Złotej Piłki i nagrody Piłkarza Roku UEFA, do tego został wybrany do Jedenastki FIFA FIFPRO i zdobył tytuł króla strzelców ligi hiszpańskiej w sezonie 2021/2022. Real Madryt podkreślił, że "to nagrody zdobyte po jednym z najbardziej wyjątkowych sezonów w naszej historii, szczególnie w Lidze Mistrzów, w której nasz kapitan rozegrał niezapomniane mecze, prowadząc Real Madryt do 14. Pucharu Europy w Paryżu, będąc najlepszym strzelcem tych rozgrywek z dorobkiem 15 bramek".

Już od kilku tygodni można było usłyszeć, że kariera 35-latka w ekipie "Królewskich" dobiega końca. W mediach pojawiły się informacje o bardzo lukratywnej ofercie dla Francuza z Arabii Saudyjskiej. Zawodnikiem ma interesować się Al-Ittihad.

Na razie nie wiadomo, w którym miejscu napastnik będzie kontynuował swoją karierę.

Więcej informacji wkrótce.