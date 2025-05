Sąd w hiszpańskim Valladolid skazał pięć osób na rok więzienia w zawieszeniu i grzywny w wysokości od 1080 do 1620 euro. Cała piątka została ukarana za rasistowskie zachowania w stosunku do Viniciusa Juniora, brazylijskiego napastnika Realu Madryt podczas meczu w grudniu 2022. W uzasadnieniu sąd napisał, że "rasistowskie obelgi na stadionie piłkarskim kierowane do zawodników są traktowane jako przestępstwo z nienawiści".