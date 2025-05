Rzadka wizyta bociana w Irlandii Północnej wywołała zachwyt wśród ornitologów i miłośników ptaków. Pojawił się w ciągu ostatnich dwóch dni w różnych częściach. Widziano go w Ogrodach Botanicznych w Belfaście, w Downpatrick w hrabstwie Down, a nawet w Donegal.

Bocian / Darek Delmanowicz / PAP

Ten gatunek ptaków nie występuje na Zielonej Wyspie.

Apel do Irlandczyków

Organizacja charytatywna, która zajmuje się zwierzętami, zaapelowała do Irlandczyków - zwłaszcza do właścicieli psów - by nie niepokoili dzikiego ptaka.

Podkreślono, że jeśli bocian zostanie pozostawiony w spokoju, zapewne odleci. Ptak wydaje się mieć metalową obrączkę na nodze, co może wskazywać, że pochodzi z prywatnej kolekcji. Mógł też zostać zaobrączkowany przez zagranicznych ornitologów.

Historia bocianów na Wyspach Brytyjskich

Historia bocianów na Wyspach Brytyjskich jest ciekawa.

Mała populacja lęgowa żyje w południowej Anglii w ramach sztucznej próby ich zagnieżdżenia przeprowadzonej przez tamtejszych ornitologów. Jedyny udokumentowany przypadek lęgu pary bocianów białych w Wielkiej Brytanii pochodzi ze Szkocji z 1416 roku, kiedy to para miała gnieździć się na katedrze St Giles w Edynburgu.