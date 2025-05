Real Madryt oficjalnie poinformował o zakontraktowaniu Deana Huijsena, obrońcy piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii, który do tej pory bronił barw angielskiego Bournemouth. Transfer ten stanowi pierwsze wzmocnienie "Królewskich" przed nadchodzącą edycją rozgrywek La Liga, co jest odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia linii obrony po serii kontuzji dotykających zespół.

Dean Huijsen / KOEN VAN WEEL / PAP

20-letni Huijsen, urodzony w Holandii, ale reprezentujący barwy Hiszpanii, podpisał z Realem Madryt pięcioletni kontrakt, który będzie obowiązywał do czerwca 2030 roku. Kwota odstępnego, jaką Real Madryt zgodził się zapłacić Bournemouth, to ponad 50 milionów funtów (ok. 253,9 mln zł).