Smutna wiadomość dla piłkarskiej braci z Dolnego Śląska. We wtorek w wieku 25 lat zmarł były bramkarz Górnika Polkowice – Jakub Kopaniecki. Mężczyzna zmagał się ze złośliwym nowotworem.

Zmarł Jakub Kopaniecki - były piłkarz Górnika Polkowice

25-latek zmagał się z guzem mózgu

Dolnośląski klub poinformował na swojej stronie, że Jakub Kopaniecki to wychowanek Górnika Polkowice, który przez całą swoją karierę reprezentował barwy Zielono-Czarnych.

"Kuba, walczyłeś do ostatniej minuty swojego meczu! Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach" - napisano.

Zawodnika pożegnał także m.in. Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, którego Kopaniecki był absolwentem. Placówka przypomniała, że 25-latek został wybrany najlepszym sportowcem Powiatu Polkowickiego w 65. Plebiscycie "Gazety Wroclawskiej" w 2017 r.

Jak pisze Interia, w 2021 r. u Jakuba Kopanieckiego wykryto guza mózgu.

Sportowiec skarżył się na silne bóle głowy. Mimo dramatycznej diagnozy nie tracił pogody ducha.

"Nie mogę̨ się̨ negatywnie nastawiać. Będzie to trudny czas, ale wiem, że RAZEM DAMY RADĘ i na wiele osób mogę̨ liczyć. Nie mam zamiaru się̨ załamywać i zmieniać, powiedziałem sobie na początku, że choroba mnie nie zmieni i to podtrzymuję. Bedę dalej uśmiechniętym i żartującym Kubą takim, jakiego większość́ z Was zna" - pisał w swoich mediach społecznościowych.

"Cała masa różnych zdarzeń i doświadczeń, jak się okazało, ukształtowała mój charakter i nauczyła mnie by zawsze wierzyć i walczyć do końca" - przyznawał.

Bliscy zawodnika, a także środowisko piłkarskie z całej Polski wspomagało zbiórkę na leczenie Kuby. W kwietniu 2022 r. bramkarz ponownie trenował z zespołem, nie ukrywając radości z tego faktu.

W październiku 2023 roku Kopaniecki został ojcem.