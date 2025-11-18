Polscy piłkarze wygrali w Bitoli z Macedonią Północną 1:0 (1:0) w meczu eliminacji mistrzostw Europy do lat 21. To szóste z rzędu zwycięstwo Biało-Czerwonych, którzy z kompletem punktów prowadzą w tabeli grupy E. Grę młodym piłkarzom mocno utrudniała ulewa.

Piłkarze reprezentacji Polski cieszą się z gola podczas meczu eliminacyjnego piłkarskich mistrzostw Europy U-21 z Włochami. / Marcin Bielecki / PAP

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Ulewa, która przeszła nad macedońską Bitolą, a później tylko nieco osłabła, bardzo utrudniała poruszanie się zawodnikom obu drużyn na grząskim boisku.

Celem drużyny Jerzego Brzęczka było odniesienie kolejnego zwycięstwa w eliminacjach i zachowanie pozycji lidera.

Przewaga Polaków

Polska reprezentacja U-21 od początku meczu była stroną przeważającą. Co chwila pod bramką rywali dochodziło do groźnych sytuacji. Wreszcie po ponad pół godzinie dokładnym podaniem w pole karne popisał się Dawid Drachal. Kapitan zespołu Filip Kocaba zmienił głową lot piłki i Biało-Czerwoni objęli prowadzenie.

Kolejnym ważnym momentem meczu były dwie żółte kartki (a w efekcie czerwona) dla obrońcy Andriji Dimeski. Macedończyk w ciągu sześciu minut (w 72. i 78.) sfaulował Macieja Kuziemkę, a następnie Tomasza Pieńko. Musiał opuścić boisko.

Zagrania piłką z każdą minutą stawały się coraz bardziej nieprzewidywalne. Osłabieni Macedończycy nie koncentrowali się wyłącznie na defensywie. W doliczonym czasie Polacy mogli podwyższyć rezultat, silne uderzenie Wiktora Nowaka obronił bramkarz.

Celem mistrzostwa Europy, a potem igrzyska

Polakom do rozegrania pozostały cztery spotkania. W marcu zagrają z Armenią i Czarnogórą, a jesienią ze Szwecją i Włochami.

Turniej finałowy mistrzostw Europy do lat 21 odbędzie się w 2027 roku w Albanii i Serbii.

Trzy najlepsze zespoły mistrzostw będą reprezentować Europę na turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku.

Macedonia Północna - Polska 0:1 (0:1)

Bramka: 0:1 Filip Kocaba (33-głową).

Macedonia Północna: Vasko Vasilev - Dimitar Danev, Andrija Dimeski, Anes Meljichi (46. David Dailoski), Gjorge Djekov - Matej Angelov, Matej Gashtarov, Adrian Zendelovski (70. MateoSofijanoski) - Dimitar Trajkov (70. Martin Gjorgievski), Dashmir Elezi (16. Djezair Avduli), Memetriza Hamza.

Polska: Marcel Łubik - Wiktor Nowak (90+2 Igor Orlikowski), Mariusz Kutwa, Igor Drapiński, Michał Gurgul - Filip Kocaba, Antoni Kozubal (73. Wojciech Urbański) - Jan Faberski (73. Wiktor Bogacz), Oskar Pietuszewski (62. Maciej Kuziemka), Dawid Drachal (62. Kacper Duda) - Tomasz Pieńko.

Żółte kartki: Macedonia Północna - Andrija Dimeski; Polska - Filip Kocaba. Czerwona kartka, za drugą żółtą - Dimeski (78).

Sędzia: Gergo Bogar (Węgry).