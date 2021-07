Katowice mają od dziś nowy mural. Na ścianie kamienicy w śródmieściu, stojącej tuż przy trasie kolejowej, widnieje postać Jana Furtoka, byłego piłkarza.

Mural Jana Furtoka w Katowicach / Andrzej Grygiel / PAP

Jan Furtok mieszka w Katowicach. Przed laty był piłkarskim reprezentantem Polski. Dla kibiców GKS-u Katowice to najważniejszy piłkarz w historii klubu. W ponad 200. spotkaniach w barwach tego klubu zdobył 85 goli.

Ale dla nas istotna jest nie tylko jego boiskowa postawa. To osoba, która zawsze utożsamiała się z tym klubem. W trudnych czasach, po degradacji GKS-u do czwartej ligi, to właśnie Jan Furtok został prezesem klubu, starał się być jego twarzą i przyciągać potencjalnych sponsorów i osoby, które chciałyby pomagać klubowi - mówi Karol Pallado ze Stowarzyszenia Kibiców GKS-u Katowice.

Mural Jana Furtoka w Katowicach / Marcin Buczek / RMF FM

To właśnie kibice wyszli z inicjatywą, aby w Katowicach powstał mural z Janem Furtokiem.

Były piłkarz GKS-u grał też w lidze niemieckiej. Do czasów Roberta Lewandowskiego był tam najlepszym polskim strzelcem.