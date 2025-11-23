Ekstraklasowy mecz pomiędzy Jagiellonią Białystok i GKS-em Katowice został przełożony. Wszystkiemu winne warunki atmosferyczne panujące w stolicy województwa podlaskiego.

Sędzia Wojciech Myć zdecydował o przełożeniu spotkania Jagiellonia Białystok-GKS Katowice. Powodem masy śniegu zalegające na murawie / Adam Warżawa/PAP/Shutterstock/Jagiellonia Białystok/GKS Katowice /

W 16. Kolejce PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok miała zmierzyć się u siebie z GKS-em Katowice.

Na Podlasiu mocno jednak popadało i warunki na murawie były dalekie od komfortowych.

Chorten Arena w Białymstoku / Artur Reszko / PAP

Rozpoczęcie spotkania opóźniało się, aż w końcu, po konsultacji z przedstawicielami obydwu zespołów sędzia główny Wojciech Myć zdecydował o przełożeniu meczu.

"O nowym terminie poinformujemy po jego ustaleniu w porozumieniu ze wszystkimi stronami" - poinformowano na koncie Ekstraklasy w serwisie X.

W obecnym momencie rozgrywek Jagiellonia Białystok zajmuje drugie, a GKS czternaste miejsce w ligowej tabeli.

Trenerzy zgodni co do decyzji sędziego

Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec powiedział dziennikarzom, że decyzja o odwołaniu meczu była - w tych warunkach - jedyną racjonalną i możliwą.

Przede wszystkim w trosce o zdrowie zawodników obydwu zespołów - wskazał, dodając, że gdyby mecz został jednak rozegrany na tak zaśnieżonym boisku, o ewentualnym zwycięstwie lub porażce decydowałby przypadek.

Siemieniec dziękował sędziemu, ale też trenerowi GKS Katowice Rafałowi Górakowi - jak mówił - za wyrozumiałość.

Bardzo szkoda mi naszych kibiców, bo tak licznie dzisiaj przyszli wspierać nas. Jak człowiek wyszedł na boisko i poczuł te trybuny, to szkoda, że tego meczu finalnie nie ma - dodał szkoleniowiec "Jagi".

Po decyzji arbitra oba zespoły wyszły z szatni podziękować kibicom.

Piłkarze Jagiellonii Białystok po odwołanym z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych meczu 16. kolejki Ekstraklasy z GKS Katowice / Artur Reszko / PAP

Piłkarze GKS Katowice po odwołanym z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych meczu 16. kolejki Ekstraklasy z Jagiellonią Białystok / Artur Reszko / PAP

Trener katowiczan Rafał Górak mówił, że rozumie decyzję o odwołaniu meczu. Przyznał, że boisko było w złym stanie. Trzeba mieć na uwadze zdrowie piłkarzy - stwierdził w Canal+. Dodał jednak, że być może dałoby się więcej zrobić, żeby jednak w niedzielę rozegrać to spotkanie.

Nie mi opiniować, nie mi absolutnie stawiać tutaj jakikolwiek wyrok, co i jak. Biorę stan faktyczny taki, jaki jest i rozumiem decyzję - powiedział Górak. Do Białegostoku przyjechała spora grupa kibiców z Katowic, by wspierać swoich piłkarzy.

4 grudnia oba zespoły zagrają ze sobą w 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Mecz będzie rozegrany w Katowicach.