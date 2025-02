Jagiellonia Białystok wraca dziś do rywalizacji w Lidze Konferencji. Mistrz Polski o 18.45 zmierzy się na wyjeździe z serbską ekipą Baćka Topola w pierwszym meczu barażowym o awans do 1/8 finału.

Piłkarze Jagiellonii Białystok / Piotr Matusewicz / East News

Jeśli Jagiellonia wygra ten dwumecz, w kolejnej rundzie zmierzy się z Cercle Brugge albo... z Legią Warszawa. Obie te ekipy zapewniły sobie bezpośredni awans do 1/8 finału i teraz tylko czekają na wyniki baraży oraz losowanie, które odbędzie się 21 lutego.

Po raz pierwszy od 13 lat wiosną w europejskich pucharach grają dwie polskie drużyny. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w sezonie 2011/12, kiedy fazę grupową Ligi Europy przeszły Legia i Wisła Kraków.

Porażka z Legią, ale też niespodzianki

TSC Baćka Topola zajęła w fazie Ligowej Ligi Konferencji 24. miejsce. Ostatnie dające prawo gry w fazie play-off. Wszystko to zasługa zwycięstwa w ostatnim meczu 4:3 nad armeńskim FC Noah. Serbska drużyna potrafiła jednak sprawiać niespodzianki, bo wcześniej także na swoim boisku pokonała 4:1 szwajcarskie Lugano, które ostatecznie zajęło 6. lokatę i awansowało bezpośrednio do 1/8 finału. Jesienią Baćka Topola zagrała także z Legią Warszawa. I to akurat była domowa porażka Serbów 0:3.

TSC Baćka Topola słabo rozpoczęła drugą część sezonu w lidze serbskiej. W tym roku zanotowała na razie dwie porażki i spadła na dziewiąte miejsce w tabeli. Na pewno znaczenie mają tu zimowe transfery. Z Baćki Topoli odszedł jeden z najważniejszych zawodników. Aleksandar Cirković za 2 mln euro trafił do Ferencvarosu Budapeszt. Jesienią w Lidze Konferencji grał regularnie. Zanotował 4 asysty. W zespole nie ma już także Ifeta Djakovaca, który był bohaterem wspomnianego już meczu z drużyną Noah. Zdobył w nim dwa gole i dołożył asystę. Teraz gra w Rosji.

Siemieniec: Tylko i wyłącznie komplement

Jagiellonia w fazie ligowej Ligi Konferencji zajęła dziewiąte miejsce, a TSC Backa Topola - 24.

Na pewno zespół Baćki Topoli jest bardzo powtarzalny w swojej grze, w swojej tożsamości, w tym jak wspólnie z trenerem patrzy na piłkę (...). Uważam, że to bardzo dobrze świadczy o trenerze, o zespole, że ta drużyna jest konsekwentna, powtarzalna, że jest "jakaś" - mówił w środę trener Jagiellonii Adrian Siemieniec na przedmeczowej konferencji prasowej.

To jest tylko i wyłącznie komplement - zaznaczył. Charakteryzując serbską drużynę mówił, że gra ona ofensywnie i odważnie. To futbol intensywny, proaktywny w obronie, zespół, który dąży do kontroli nad meczem poprzez posiadanie piłki, który dąży do dominacji. Jest w tym powtarzalny, mimo zmian personalnych, które w tym zespole nastąpiły i następują, co jest na pewno imponujące z perspektywy docenienia pracy trenera i całego zespołu - mówił Siemieniec.

Wiemy jak Baćka gra, wiemy, co byśmy chcieli wykorzystać, ale powiedzieć na konferencji prasowej można wszystko, zweryfikuje to boisko - dodał szkoleniowiec białostoczan.

Siemieniec: To inny zespół niż Stal Mielec

Baćka Topola to inny zespół niż Stal Mielec, o innych parametrach, profilu, o innej tożsamości - zaznaczył Siemieniec, nawiązując do piątkowej porażki 1:2 w meczu ligowym. Jak mówił, w tamtym spotkaniu Jagiellonii zabrakło konsekwencji w ataku, a mecz udało się przeciwnikowi sprowadzić do pojedynków.

W meczu z serbskim zespołem sztab szkoleniowy Jagiellonii musi znaleźć rozwiązanie na ubytki w obronie. Z powodu nadmiaru żółtych kartek nie może bowiem zagrać podstawowy prawy obrońca Michal Sacek, niepewny jest występ środkowego obrońcy Dusana Stojinovicia, który doznał urazu w meczu ligowym ze Stalą Mielec, ale jest w kadrze na to spotkanie.

Początek meczu TSC Baćka Topola - Jagiellonia, w czwartek o godz. 18.45. Rewanż w Białymstoku 20 lutego.