Za nami pierwsze mecze ćwierćfinałowe piłkarskiej Ligi Europy. FC Porto z Janem Bednarkiem w składzie zremisowało z Nottingham Forest 1:1, natomiast Aston Villa z Mattym Cashem pokonała na wyjeździe Bolognę 3:1. W Lidze Konferencji drużyny, które wyeliminowały polskie kluby, ze zmiennym szczęściem.

Jan Bednarek w czasie meczu Ligi Europy / JOSE COELHO / PAP/EPA

W meczu z Nottingham wystąpił tylko jeden Polak, gdyż Jakub Kiwior był na ławce rezerwowych, a Oskar Pietuszewski nie został zgłoszony do rozgrywek Ligi Europy. FC Porto prowadziło od 11. minuty po golu Brazylijczyka Williama Gomesa. Po chwili angielski klub wyrównał, gdyż piłkę do własnej bramki skierował Martim Fernandes.

W Bolonii tuż przed przerwą gola dla Aston Villi strzelił obrońca Ezri Konsa. Ollie Watkins zanotował dublet w drugiej połowie. Honorową bramkę dla gospodarzy zdobył Jonathan Rowe. W kadrze włoskiej ekipy zabrakło kontuzjowanego bramkarza Łukasza Skorupskiego.

SC Freiburg pokonał Celtę Vigo 3:0 po trafieniach Włocha Vincenzo Grifo, Jana-Niklasa Beste i Matthiasa Gintera. Natomiast w środę Sporting Braga zremisował z Betisem Sewilla 1:1.

Finał Ligi Europy zaplanowano na 20 maja w Stambule. Triumfator tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Szachtar ze sporą zaliczką po pierwszym ćwierćfinale

W Lidze Konferencji Szachtar Donieck w Krakowie wygrał z AZ Alkmaar 3:0, a Fiorentina przegrała w Londynie z Crystal Palace 0:3. Ukraiński klub , który w 1/8 finału okazał się lepszy od Lecha Poznań, wszystkie trzy bramki strzelił w ostatnich 18 minutach meczu.

Znacznie gorzej wypadła Fiorentina. Przedstawiciel Serie A, który w dwóch poprzednich rundach wyeliminował kolejno Jagiellonię Białystok i Raków Częstochowa, na londyńskim Selhurst Park uległ Crystal Palace 0:3.

Trzy bramki strzeliło, także nie tracąc żadnej, hiszpańskie Rayo Vallecano, które u siebie wygrało z AEK Ateny. W starciu zespołów z polskimi piłkarzami w składach zdecydowanie korzystniej zaprezentował się niemiecki FSV Mainz 05, który na własnym stadionie pokonał francuski Strasbourg 2:0. Obrońca gospodarzy 18-letni Kacper Potulski pojawił się na boisku na finałowe 10 minut. W przeciwnej drużynie o trzy lata starszy pomocnik Maxi Oyedele grał do 64. minuty.

Liga Konferencji to trzeci, czyli najniższy szczebel rozgrywek UEFA, ale jest świetną okazją m.in. do zbierania ważnych punktów rankingowych oraz premii finansowych. Głównie dzięki postawie Legii Warszawa i Jagiellonii, które dotarły w poprzedniej edycji do ćwierćfinału LK, w sezonie 2026/27 w europejskich pucharach wystąpi po raz pierwszy pięć polskich zespołów, w tym dwa w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.

