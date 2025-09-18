Barcelona, z Robertem Lewandowskim w składzie, wygrała na wyjeździe z Newcastle United 2:1 w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Nowy nabytek Barcelony Anglik Marcus Rashford, strzelił dwa gole. Niespodziewanym liderem rozgrywek po 1. kolejce Champions League został Eintracht Frankfurt, który rozbił u siebie Galatasaray Stambuł 5:1.
Bohaterem meczu na St. James' Park w Newcastle był nowy nabytek Barcelony Anglik Marcus Rashford. Strzelił dwa gole, swoje pierwsze w barwach "Dumy Katalonii", a jeden piękniejszy od drugiego. W 58. minucie popisał się precyzyjnym strzałem głową z 11 metrów. Dziewięć minut później potężnie uderzył z dystansu, piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki.