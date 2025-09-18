Część rozczarowanych kibiców Newcastle opuszczała już stadion, gdy w 90. minucie Anthony Gordon strzelił kontaktowego gola. Szybko wracali na miejsce, ale "Sroki" nie zdołały już wyrównać.

Lewandowski, który w ostatnim czasie zmagał się z problemami zdrowotnymi, po raz pierwszy w tym sezonie zagrał w wyjściowym składzie. Był często faulowany, nie miał okazji strzeleckich i w 70. minucie opuścił boisko. Z kolei Wojciech Szczęsny oglądał z ławki rezerwowych interwencje Joana Garcii. Hiszpański bramkarz spisywał się bez zarzutu, a przy trafieniu Gordona nie zawinił.

Awaria w samolocie z piłkarzami Monaco

Bardzo dobrze rozpoczęły rozgrywki drużyny z Belgii, które w tabeli plasują się w czołówce. We wtorek zespół Union Saint-Gilloise wygrał na wyjeździe z PSV Eindhoven 3:1, a w czwartek Club Brugge pokonał AS Monaco 4:1.

Piłkarze Monaco mieli problemy z dotarciem do Brugii. Awaria klimatyzacji w samolocie spowodowała, że zamiast w środę przylecieli na miejsce w dniu meczu. I to było widoczne na boisku. Już w pierwszej połowie gospodarze prowadzili 3:0, a po przerwie dołożyli jeszcze jedno trafienie. Honorową bramkę w doliczonym czasie gry zdobył debiutujący w drużynie Monaco były gracz Barcelony Ansu Fati.

"Monaco utonęło w Wenecji Północy" - skomentowała francuska agencja AFP, dodając, że kolejni rywale klubu Ligue 1 w Lidze Mistrzów "mogą budzić strach" - Manchester City i Tottenham Hotspur.

Niespodziewany lider z Niemiec

Po pierwszej kolejce prowadzi Eintracht Frankfurt. Niemiecki zespół odniósł najwyższe zwycięstwo (5:1 z Galatasaray Stambuł), a dwie z pięciu bramek zdobył Jonathan Burkardt.