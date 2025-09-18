Jose Mourinho już wkrótce może ponownie poprowadzić Benficę Lizbona. Według doniesień Fabrizio Romano, legendarny szkoleniowiec osiągnął porozumienie z portugalskim klubem i jest o krok od podpisania kontraktu obowiązującego do 2027 roku.

/ Shutterstock

Jose Mourinho, znany na całym świecie jako "The Special One", jest w Portugalii kojarzony przede wszystkim z sukcesami w FC Porto. Jednak to właśnie w Benfice Lizbona rozpoczynał swoją trenerską karierę na najwyższym poziomie. W 2000 roku poprowadził zespół w dziesięciu spotkaniach, odnosząc pięć zwycięstw, dwa remisy i trzy porażki. Po krótkim epizodzie został zwolniony, a jego dalsza kariera potoczyła się w kierunku największych europejskich klubów.

Według najnowszych informacji, Mourinho jest już po słowie z władzami Benfiki. Kontrakt ma obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku, a ostatnie szczegóły mają zostać dopięte w najbliższych godzinach.

Zmiany po nieudanym meczu

Ostatnim trenerem Benfiki był Bruno Lage, który stracił posadę po nieudanym meczu z Karabachem w Lidze Mistrzów (porażka 2:3). Co ciekawe, "Orły" awansowały do elitarnych rozgrywek po pokonaniu... Fenerbahce w ostatniej rundzie eliminacji, czyli byłego klubu Mourinho.

Teraz klub z Lizbony liczy na to, że doświadczony szkoleniowiec przywróci drużynie dawny blask i poprowadzi ją do sukcesów zarówno na krajowym, jak i europejskim podwórku.

Co dalej?

Oficjalne potwierdzenie zatrudnienia Jose Mourinho w Benfice ma nastąpić w najbliższych dniach. Kibice z niecierpliwością czekają na powrót charyzmatycznego trenera, który już nie raz udowodnił, że potrafi odmienić losy drużyny.