"Przepraszam kibiców za tzw. aferę premiową, za to, że jako kapitan w odpowiednim momencie tego nie powstrzymałem" - rozpoczął Robert Lewandowski oficjalną konferencję prasową w Pradze przed piątkowym meczem z Czechami w eliminacjach mistrzostw Europy.

Selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos i kapitan Robert Lewandowski / Leszek Szymański / PAP

Mecz Czechy - Polska (piątek, 20.45) będzie inauguracyjnym spotkaniem Biało-Czerwonych w eliminacjach Euro 2024 i debiutem Fernando Santosa w roli selekcjonera polskiej drużyny.

Lewandowski: Sprawa premii nigdy nas nie podzieliła i nie podzieli

Na przedmeczowej konferencji Lewandowski po raz kolejny odniósł się do kwestii premii, jaką za awans do 1/8 finału mistrzostw świata mieli otrzymać piłkarze reprezentacji Polski.

Chcę przeprosić kibiców, że jako kapitan nie powstrzymałem tych wydarzeń w odpowiednim momencie i przez to przeistoczyło się to w tzw. aferę premiową. Sprawa nie była poważna i realna, mieliśmy kilka okazji, żeby zamknąć temat, przerwać dyskusję. Zapłaciliśmy za to cenę, można to było załatwić inaczej - powiedział Lewandowski.

Nie zrobiliśmy w tej sprawie wszystkiego tak, jak potrzeba - dodał i podkreślił, że jako reprezentacja "zamykamy temat". Sprawa premii nigdy nas nie podzieliła i nie podzieli - podsumował ten wątek.

O piątkowym meczu powiedział, że to początek nowego rozdziału, z nowym trenerem.

Chcemy zwyciężyć i zabrać do Warszawy trzy punkty - podkreślił Lewandowski.

Podczas ubiegłorocznego mundialu w Katarze dziennikarze ujawnili tzw. aferę premiową w reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni jeszcze w trakcie mistrzostw mieli spierać się o podział premii obiecanej im przez premiera Mateusza Morawieckiego. "Wychodzimy z grupy i zamiast się cieszyć, nagle zaczęliśmy kłócić się o tę premię. Ci mają mieć tyle, inni tyle. Ale to tak się kłóciliśmy, że nie gadaliśmy z pewnymi zawodnikami" - ujawnił kilka dni temu w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" bramkarz reprezentacji Łukasz Skorupski.