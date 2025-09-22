W poniedziałek wieczorem poznamy laureata Złotej Piłki. W medialnych spekulacjach wśród faworytów wymieniani są dwaj piłkarze: Ousmane Dembele z PSG i Lamine Yamal z Barcelony. Wśród nominowanych znalazł się Robert Lewandowski, ale jego zwycięstwo byłoby sensacją. Szanse na trofeum ma za to - wśród piłkarek - Ewa Pajor.

Dwóch faworytów do Złotej Piłki: Lamine Yamal (z lewej) i Ousmane Dembele (z prawej). / FRANCK FIFE/AFP/East News / East News

Gala plebiscytu Złotej Piłki "France Football" rozpocznie się o godz. 21:00 w paryskim Theatre du Chatelet. Na listach nominowanych - piłkarzy i piłkarek - znalazło się po 30 nazwisk.

Faworyci: Dembele i Yamal

Większość bukmacherów obstawia, że Złotą Piłkę dostanie Ousmane Dembele. Za piłkarzem PSG jest świetny sezon: odejście Kyliana Mbappe z Paryża pomogło mu rozwinąć skrzydła i stać się niezawodnym strzelcem.

Wygrana PSG w tegorocznej Lidzie Mistrzów ma - w opinii dziennikarzy sportowych - przesądzić o zwycięstwie Dembele nad drugim z faworytów - 18-letnim Laminem Yamalem z Barcelony.

Serwis The Athletic przedstawił swoje typowanie, umieszczając Ousmane Dembele na pierwszej pozycji, a gwiazdora Barcelony na drugiej. Według The Athletic, na trzecim miejscu jest Vitinha z PSG, na czwartym Raphinha (FC Barcelona), a na piątym Mohamed Salah, ikona Liverpoolu.

Wśród nominowanych do Złotej Piłki Lewandowski i Pajor

Wśród 30 nominowanych znalazł się Robert Lewandowski. Bukmacherzy ani dziennikarze sportowi nie dają mu jednak żadnych szans na zwycięstwo w tym prestiżowym plebiscycie. Polak rozegrał świetny sezon w Barcelonie (mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii), ale zdecydowanie wyżej stoją akcje jego dwóch, wymienionych wcześniej, kolegów klubowych.

Polscy kibice mogą jednak ściskać kciuki za Ewę Pajor, która jest nominowana wśród piłkarek. Zawodniczka FC Barcelona powinna odebrać Trofeum Gerda Mullera za najwięcej strzelonych goli w ubiegłym sezonie. Pajor zdobyła w minionym sezonie 52 bramki (w Barcelonie i w reprezentacji Polski), do tego zaliczyła 18 asyst. Kolejna zawodniczka w tej klasyfikacji, Claudia Pina z Barcelony, strzeliła 33 gole.

Wyboru najlepszego piłkarza dokonało 100 dziennikarzy sportowych, po jednym z każdego kraju ze 100 pierwszych miejsc rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) i 50 na podstawie zestawienia u kobiet. 100-osobowe jury miało zwrócić szczególną uwagę na trzy aspekty: indywidualne występy, osiągnięcia zespołu, klasę i fair play.

"France Football" przyznaje swoją nagrodę od 1956 roku.

Poza Złotą Piłką na gali zostaną również przyznane trofea: Kopy - dla najlepszego piłkarza U-21, Jaszyna - dla najlepszego bramkarza i Cruyffa - dla najlepszego trenera. Poznamy też drużynę roku.

Złota Piłka mężczyzn - nominowani piłkarze:

Jude Bellingham (Anglia, Real Madryt),

Ousmane Dembele (Francja, PSG),

Gianluigi Donnarumma (Włochy, PSG/Manchester City),

Desire Doue (Francja, PSG),

Denzel Dumfries (Holandia, Inter),

Serhou Guirassy (Gwinea, Borussia Dortmund),

Viktor Gyoekeres (Szwecja, Sporting CP/Arsenal),

Erling Haaland (Norwegia, Manchester City),

Achraf Hakimi (Maroko, PSG),

Harry Kane (Anglia, Bayern),

Chwicza Kwaracchelia (Gruzja, Napoli/PSG),

Robert Lewandowski (Polska, Barcelona),

Alexis Mac Allister (Argentyna, Liverpool),

Lautaro Martínez (Argentyna, Inter),

Kylian Mbappe (Francja, Real Madryt),

Scott McTominay (Szkocja, Napoli),

Nuno Mendes (Portugalia, PSG),

Joao Neves (Portugalia, PSG),

Michael Olise (Francja, Bayern),

Cole Palmer (Anglia, Chelsea),

Pedri (Hiszpania, Barcelona),

Raphinha (Brazylia, Barcelona),

Declan Rice (Anglia, Arsenal),

Fabian Ruiz (Hiszpania, PSG),

Mohamed Salah (Egipt, Liverpool),

Virgil van Dijk (Holandia, Liverpool),

Vinicius Junior (Brazylia, Real Madryt),

Vitinha (Portugalia, PSG),

Florian Wirtz (Niemcy, Bayer Leverkusen/Liverpool),

Lamine Yamal (Hiszpania, Barcelona).

Złota Piłka kobiet - nominowane piłkarki: