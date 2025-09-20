Real Madryt kontynuuje zwycięską serie w obecnym sezonie hiszpańskiej La Liga. Popularni "Królewscy" pokonali u siebie Espanyol Barcelona 2:0, co sprawiło, że podopieczni byłego piłkarza Liverpoolu Xabi Alonso po pięciu grach wciąż nie stracili punktów. Goście z Barcelony, którzy świetnie rozpoczęli sezon, ponieśli pierwszą porażkę. Mimo to zachowali trzecie miejsce w tabeli.
W obecności ponad 73 tys. widzów na trybunach stadionu Santiago Bernabeu w Madrycie "Królewscy", z powracającym do podstawowego składu Brazylijczykiem Viniciusem Juniorem, odnieśli zasłużone zwycięstwo.
Pierwszą bramkę zdobył w 22. minucie wspaniałym strzałem z dystansu rodak Viniciusa - Eder Militao.