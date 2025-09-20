W niedzielę z kolei Barcelona, w której gra kapitan reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego oraz były kadrowicz Wojciech Szczęsny zagra u siebie z solidnie prezentującym się i zajmującym szóste miejsce w tabeli Getafe.

W tabeli Real Madryt z kompletem 15 punktów wyprzedza Barcelonę i Espanyol - po 10. O jeden punkt mniej mają Betis Sewilla (rozegrał już sześć spotkań), Athletic Bilbao oraz Getafe.