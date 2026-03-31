Mimo porażki w finale barażu ze Szwecją Jan Urban pozostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. Ogłosił to we wtorek wieczorem, po zakończonym meczu w Sztokholmie, prezes PZPN Cezary Kulesza.
- Po więcej aktualnych informacji sportowych zapraszamy na stronę główną RMF24.pl
"Piłka bywa brutalna. Niestety zabraknie nas na mistrzostwach świata. Wszyscy czujemy niedosyt. Przed chwilą w szatni podziękowałem drużynie za walkę. Poinformowałem również, że kontrakt z Janem Urbanem zostanie przedłużony" - napisał.