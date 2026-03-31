Mimo porażki w finale barażu ze Szwecją Jan Urban pozostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. Ogłosił to we wtorek wieczorem, po zakończonym meczu w Sztokholmie, prezes PZPN Cezary Kulesza.

  • Po więcej aktualnych informacji sportowych zapraszamy na stronę główną RMF24.pl

"Piłka bywa brutalna. Niestety zabraknie nas na mistrzostwach świata. Wszyscy czujemy niedosyt. Przed chwilą w szatni podziękowałem drużynie za walkę. Poinformowałem również, że kontrakt z Janem Urbanem zostanie przedłużony" - napisał.

Biało-Czerwoni stracili gola na 2:3 w końcówce spotkanie w Solnie, która przesądziła o awansie gospodarzy do mistrzostw w USA, Kanadzie i Meksyku.

Była to pierwsza porażka polskiej drużyny narodowej pod wodzą Urbana. W siedmiu poprzednich spotkaniach odniosła pięć zwycięstw i dwukrotnie remisowała. 63-letni szkoleniowiec prowadzi ją od 16 lipca 2025 roku. 

Zobacz również: