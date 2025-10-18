Jan Bednarek, który jest podporą obrony FC Porto, strzelił pierwszego gola w barwach nowego klubu. Polski obrońca zdobył bramkę w wygranym 4:0 meczu z czwartoligowym CD Celoricense w 1/32 finału piłkarskiego Pucharu Portugalii.

  • Jan Bednarek zdobył pierwszego gola dla FC Porto w meczu 1/32 finału Pucharu Portugalii.
  • Polski obrońca wpisał się na listę strzelców w wygranym 4:0 spotkaniu z czwartoligowym CD Celoricense.
  • W meczu wystąpił również Jakub Kiwior, kolejny reprezentant Polski powołany przez Jana Urbana.  
W tym spotkaniu wystąpił również inny z kadrowiczów Jana Urbana - Jakub Kiwior.

FC Porto do przerwy prowadziło 1:0 po golu Bednarka. W drugiej połowie hat-tricka zaliczył hiszpański napastnik "Smoków" - Samu.

FC Porto w 1/16 finału Pucharu Portugalii zmierzy się z Rio Ave lub czwartoligowym Sintrense.

Polacy są podstawowymi środkowymi obrońcami FC Porto. Jeszcze w zeszłym sezonie występowali w lidze angielskiej - Bednarek grał w Southampton FC, a Kiwior w Arsenalu Londyn. 

W przeszłości piłkarzami tego portugalskiego klubu byli m.in. napastnik Grzegorz Mielcarski i bramkarz Józef Młynarczyk, który w 1987 roku sięgnął z nim po Puchar Europy.