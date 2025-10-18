Jan Bednarek, który jest podporą obrony FC Porto, strzelił pierwszego gola w barwach nowego klubu. Polski obrońca zdobył bramkę w wygranym 4:0 meczu z czwartoligowym CD Celoricense w 1/32 finału piłkarskiego Pucharu Portugalii.
W tym spotkaniu wystąpił również inny z kadrowiczów Jana Urbana - Jakub Kiwior.
FC Porto do przerwy prowadziło 1:0 po golu Bednarka. W drugiej połowie hat-tricka zaliczył hiszpański napastnik "Smoków" - Samu.