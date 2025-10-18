FC Porto w 1/16 finału Pucharu Portugalii zmierzy się z Rio Ave lub czwartoligowym Sintrense.

Polacy są podstawowymi środkowymi obrońcami FC Porto. Jeszcze w zeszłym sezonie występowali w lidze angielskiej - Bednarek grał w Southampton FC, a Kiwior w Arsenalu Londyn.

W przeszłości piłkarzami tego portugalskiego klubu byli m.in. napastnik Grzegorz Mielcarski i bramkarz Józef Młynarczyk, który w 1987 roku sięgnął z nim po Puchar Europy.