W wieku 91 lat w Rzymie zmarła Sofia Corradi, znana jako "Mamma Erasmus'. O śmierci wybitnej włoskiej pedagog i inicjatorki programu wymiany studentów poinformowała w sobotę jej rodzina. Corradi zapisała się na kartach historii jako autorka pomysłu, który zrewolucjonizował edukację wyższą w Europie.
Sofia Corradi przez lata była wykładowczynią pedagogiki na uniwersytecie Roma Tre, a także doradczynią stowarzyszenia rektorów krajowych uczelni. To właśnie ona już w 1969 roku opracowała projekt, który zakładał umożliwienie studentom odbywania części studiów na zagranicznych uniwersytetach. Choć jej koncepcja nie została od razu wdrożona, po latach okazała się kamieniem milowym w rozwoju europejskiej edukacji.
Projekt Corradi został początkowo uwzględniony w reformie włoskiego szkolnictwa wyższego, do której jednak wówczas nie doszło. W 1976 roku pomysł trafił na forum Wspólnoty Europejskiej. To właśnie tam rozpoczęła się szeroka dyskusja na temat potrzeby międzynarodowej wymiany studentów. Wspólnota Europejska zaczęła zachęcać uczelnie do współpracy i wymiany doświadczeń, co w końcu doprowadziło do powstania programu Erasmus.
Program Erasmus oficjalnie ruszył w 1987 roku i od tego czasu umożliwił milionom studentów zdobywanie wiedzy i doświadczeń na uczelniach w całej Europie. Dziś jest uznawany za jeden z największych sukcesów Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i integracji młodych ludzi.