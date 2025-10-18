W wieku 91 lat w Rzymie zmarła Sofia Corradi, znana jako "Mamma Erasmus'. O śmierci wybitnej włoskiej pedagog i inicjatorki programu wymiany studentów poinformowała w sobotę jej rodzina. Corradi zapisała się na kartach historii jako autorka pomysłu, który zrewolucjonizował edukację wyższą w Europie.

Sofia Corradi / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

Najnowsze informacje na rmf24.pl .

Zobacz również: Rodzina Diane Keaton ujawniła przyczynę śmierci aktorki

Sofia Corradi przez lata była wykładowczynią pedagogiki na uniwersytecie Roma Tre, a także doradczynią stowarzyszenia rektorów krajowych uczelni. To właśnie ona już w 1969 roku opracowała projekt, który zakładał umożliwienie studentom odbywania części studiów na zagranicznych uniwersytetach. Choć jej koncepcja nie została od razu wdrożona, po latach okazała się kamieniem milowym w rozwoju europejskiej edukacji.

Projekt Corradi został początkowo uwzględniony w reformie włoskiego szkolnictwa wyższego, do której jednak wówczas nie doszło. W 1976 roku pomysł trafił na forum Wspólnoty Europejskiej. To właśnie tam rozpoczęła się szeroka dyskusja na temat potrzeby międzynarodowej wymiany studentów. Wspólnota Europejska zaczęła zachęcać uczelnie do współpracy i wymiany doświadczeń, co w końcu doprowadziło do powstania programu Erasmus.

Program Erasmus oficjalnie ruszył w 1987 roku i od tego czasu umożliwił milionom studentów zdobywanie wiedzy i doświadczeń na uczelniach w całej Europie. Dziś jest uznawany za jeden z największych sukcesów Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i integracji młodych ludzi.