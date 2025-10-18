Donald Trump poinformował w sobotę, że siły amerykańskie zniszczyły "ogromną łódź podwodną transportującą narkotyki", która zmierzała w stronę Stanów Zjednoczonych.

Prezydent USA Donald Trump / SAUL LOEB / AFP/EAST NEWS

Donald Trump poinformował, że siły amerykańskie zniszczyły dużą łódź podwodną przewożącą narkotyki, która zmierzała do Stanów Zjednoczonych.

Operacja miała miejsce na dobrze znanym szlaku przemytu narkotyków w kierunku USA.

Według Trumpa, amerykański wywiad potwierdził, że łódź transportowała głównie fentanyl.

Na pokładzie znajdowały się cztery osoby, określone przez byłego prezydenta jako "narkoterroryści".

W ataku zginęły dwie osoby, które były na pokładzie. Dwóch ocalałych zostanie odesłanych do krajów pochodzenia.

"To był dla mnie wielki zaszczyt zniszczyć bardzo dużą ŁÓDŹ PODWODNĄ PRZEWOŻĄCĄ NARKOTYKI, która płynęła w kierunku Stanów Zjednoczonych dobrze znanym szlakiem przemytu narkotyków" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Jak dodał, amerykański wywiad potwierdził, że jednostka transportowała narkotyki, w tym przede wszystkim fentanyl.

Trump poinformował, że na pokładzie były cztery osoby, które nazwał "narkoterrorystami".

Dwie osoby, które były na pokładzie, zginęły. Dwie kolejne, które ocalały, zostaną odesłane do krajów pochodzenia, czyli do Ekwadoru i Kolumbii, gdzie - jak zapowiedział prezydent - będą zatrzymane i gdzie zostanie wszczęte wobec nich postępowanie.

Wcześniej agencja Reutera poinformowała, powołując się na źródła, że marynarka wojenna USA ostrzelała w czwartek na Morzu Karaibskim kolejną łódź, która według Waszyngtonu mogła być zaangażowana w przemyt narkotyków.

Dotychczas w wyniku amerykańskich ataków na łodzie, które według służb uczestniczą w przemycie narkotyków, zginęło 29 osób - podsumował dziennik "Washington Post".