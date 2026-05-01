„Idealna majówka. Lepszej pogody nie można było sobie wymarzyć” – mówią turyści, którzy ustawiają się w kolejce do przeprawy. Po zimowej przerwie na Wisłę wrócił prom łączący Świbno i Mikoszewo, Wyspę Sobieszewską z Mierzeją Wiślaną. To ważna informacja dla kierowców i rowerzystów. Dzięki promowi droga z Gdańska do Krynicy Morskiej może skrócić się o 23 kilometry.

Przeprawa ruszyła 1 maja i od pierwszych kursów cieszy się dużym zainteresowaniem. Na pokład wjeżdżają samochody, ale dominują rowerzyści i piesi turyści, którzy traktują rejs jako element wycieczki.

Fantastyczna sprawa. Cieszymy się, że otwieramy sezon - mówi jeden z pasażerów.

Prom może jednorazowo zabrać 21 samochodów i około 100 pasażerów, a przeprawa na drugi brzeg Wisły trwa zaledwie kilka minut. Jeżeli prom jest pełny, ruszamy od razu, więc wszystko idzie sprawnie - tłumaczy jeden z pracowników.

Na co dzień się nie pływa promami, to coś innego - mówi jeden z kierowców. Zazwyczaj jeździmy samochodem naokoło, a teraz to dodatkowa frajda - dodają inni.

Przeprawa promowa to nie tylko wygoda dla zmotoryzowanych, ale przede wszystkim ogromne ułatwienie dla rowerzystów, którzy licznie korzystają z tej formy transportu, planując dalszą podróż w kierunku Krynicy Morskiej.

Ceny to: 30 zł za samochód z pasażerami, 5 zł za pieszego i kolejne 5 zł za rower.