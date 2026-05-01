"1 maja 2004 r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Już wtedy wiedzieliśmy, że to dobra decyzja" - napisał z okazji 22. rocznicy tego wydarzenia premier Donald Tusk w serwisie X. W jego ślady poszli inni parlamentarzyści. Przedstawiciele koalicji rządzącej wyliczają sukcesy członkostwa we Wspólnocie, a inni wskazują na wyzwania jakie ma przed sobą UE.
Z okazji przypadającej w piątek 22. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej premier Donald Tusk opublikował w portalach społecznościowych wideo przedstawiające osoby, które na Placu Zamkowym w Warszawie celebrowały to wydarzenie 1 maja 2004 r. Nagranie tłumu z powiewającymi flagami polską i unijną Tusk opatrzył komentarzem: "Już wtedy wiedzieliśmy, że to dobra decyzja. 22 lata dumy!".