"Gramy w jednej, mocnej drużynie"

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w okolicznościowym wpisie zauważył, że członkostwo w UE to także wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. "Naszą odpowiedzią na obecne zagrożenia jest program SAFE. To więcej europejskiej współpracy, więcej inwestycji w obronność, silniejsza, wspólna odpowiedzialność. Polska jest i będzie aktywnym uczestnikiem tego procesu" - napisał w serwisie X.

Swój wpis zamieścił także resort spraw wewnętrznych i administracji, zwracając uwagę, że kiedy Polska dołączała do Unii Europejskiej, funkcjonariusze straży granicznej zajmowali się głównie sprawdzaniem paszportów.

"Dziś, po 35 latach istnienia i 22 latach w UE, Straż Graniczna to siła, która stoi na pierwszej linii walki o bezpieczeństwo Polski i Europy. Służy w niej najwięcej funkcjonariuszy w historii - niemal 17 tys. Bronią wschodniej granicy, którą zamieniliśmy w nowoczesną zaporę nie do przełamania. Zainwestowaliśmy 3 mld zł w bariery fizyczne i elektroniczne, wieże obserwacyjne i drugą linię zapory. Na granicy wdrożyliśmy również system antydronowy, a na przejściach granicznych nowoczesny system EES pomaga zbierać dane obcokrajowców. Jesteśmy na pierwszej linii obrony Europy (pisownia oryginalna)" - podsumowało MSWiA.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński dodał, że członkostwo w UE to "ogromny sukces Polaków i Polski". "Gramy w jednej, mocnej drużynie. I nikt nam tego nie odbierze" - dodał.

Entuzjazm ten dzielą inni politycy Koalicji Obywatelskiej. Rzecznik rządu Adam Szłapka napisał w serwisie X: "22 lata w Unii Europejskiej to kawał historii, która wydarza się na naszych oczach. Nie zwalniamy tempa. Biegniemy dalej", a minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że decyzja o wejściu do Unii była decyzją o otwarciu na świat i przyspieszeniu rozwoju. "Dzięki pracy i przedsiębiorczości Polaków rosły firmy i płace, a dystans do najbardziej rozwiniętych gospodarek wyraźnie się zmniejszał. Dziś ten dorobek prowadzi nas dalej: Polska wchodzi do grona najważniejszych gospodarek świata, obecnych przy stole G20 - jako coraz silniejszy głos regionu i Europy" - ocenił w swoim wpisie.

MSZ przypomina bilans

Podsumowanie dotyczące zmian gospodarczych na swojej stronie opublikowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zauważając, że w ciągu 22 lat w UE nasza gospodarka urosła ponad dwukrotnie: skumulowany wzrost PKB Polski w latach 2003-2025 wyniósł prawie 130 proc., najwięcej w Unii (średnia dla UE-27 to 34,5 proc.).

"Aż 58 proc. wzrostu gospodarczego Polski po 2004 r. wynika z członkostwa w UE. Nasz PKB na mieszkańca jest o 42 proc. Wyższy, niż byłby poza UE. Przekroczyliśmy bilion dolarów PKB i w grudniu 2026 r. weźmiemy udział w szczycie 20 największych gospodarek świata" - przekazało MSZ.