500 tys. zł dodatkowego wsparcia otrzymają ratownicy wodni strzegący bezpieczeństwa na mazurskich jeziorach. O konkursie dotacyjnym na zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie poinformowali w piątek wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król i wiceminister kultury Maciej Wróbel.

Karetka wodna Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. / Tomasz Waszczuk / PAP

W piątek, 1 maja, w Giżycku oficjalnie otwarto sezon żeglarski na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Uroczystość odbyła się przy moście obrotowym na Kanale Łuczańskim. Jednym z wydarzeń było zaprzysiężenie ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

500 tys. zł na zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych

Podczas inauguracji sezonu wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król poinformował o dodatkowym wsparciu dla ratownictwa wodnego. Ogłosił konkurs dotacyjny o wartości 500 tys. zł na zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Oferty można składać do 21 maja 2026 roku.

Środki są przeznaczone na zadania bieżące: na utrzymanie gotowości ratowniczej i zabezpieczenie sezonu. Konkurs nie obejmuje zakupów inwestycyjnych.

Polska majówka zaczyna się dziś w sercu Mazur, w Giżycku. To piękny moment dla żeglarzy i turystów, ale dla ratowników wodnych także początek czasu najwyższej gotowości. Dlatego działamy już teraz. Rozmowy o rozwiązaniach systemowych trwają, postulaty ratowników przekazujemy właściwym ministerstwom - powiedział wojewoda Radosław Król.

Ratownicy chcieli sprzedać łódź

Obecny na inauguracji w Giżycku sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel powiedział, że "ratownicy nie muszą już sprzedawać łodzi, by mieć na etaty, będzie więcej pieniędzy i nowy sprzęt".

Krótko przed sezonem pojawiła się informacja, że ratownicy MOPR wystawili na sprzedaż łódkę, by mieć pieniądze na działania w czasie lata.

Ratownicy liczyli, że dostaną za łódź ponad 200 tysięcy złotych.

To drastyczna decyzja, ale nie mamy innego wyboru. Musimy jakoś zapewnić pieniądze na bieżące wydatki, czyli np. wypłaty, które przypomnę, że od kilku lat są na poziomie najniższej krajowej. Mamy sygnały, że w tym roku żeglarzy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich może być więcej, więc potrzebne będą nam dodatkowe etaty, na które nie mamy środków - mówił RMF FM dwa tygodnie temu Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak przekazały dzisiaj służby wojewody, równolegle prowadzone jest rozpoznanie potrzeb sprzętowych organizacji uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na Warmii i Mazurach. Zebrane informacje będą analizowane pod kątem możliwości wsparcia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - przekazało biuro prasowe.

Na warmińsko-mazurskich akwenach działa 7 podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego. To one zabezpieczają najważniejsze akweny regionu, w tym szlak Wielkich Jezior Mazurskich.

Majówka w Giżycku

Przez weekend w Giżycku nie zabraknie imprez sportowych, muzycznych a także rekreacyjnych w tym bezpłatnych spacerów krajoznawczych z przewodnikami turystycznymi. Turyści chcący wypoczywać na wodzie mogą czarterować żaglówki i motorówki a rejsy oferują także statki Żeglugi Mazurskiej.