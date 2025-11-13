Reprezentacja Holandii przyleci do Warszawy bez Quilindschy’ego Hartmana, który z powodu choroby opuścił zgrupowanie. Wiadomo również, że "Oranje" wystąpią na PGE Narodowym bez doświadczonego napastnika Wouta Weghorsta.

Quilindschy Hartman na zdjęciu z października 2023 r. / KOEN VAN WEEL / PAP/EPA

Jak przekazała holenderska federacja piłkarska, obrońca Burnley FC Quilindschy Hartman jest kolejnym piłkarzem "Oranje", który z powodu problemów zdrowotnych nie zagra w piątkowym meczu eliminacji mistrzostw świata z Polską.

"Quilindschy Hartman nie poleci z reprezentacją Holandii do Warszawy dziś w godzinach popołudniowych. Zawodnik jest chory i opuścił zgrupowanie w Zeist" - przekazano.

W Warszawie nie wystąpi też doświadczony napastnik Wout Weghorst. W miejsce kontuzjowanego snajpera Ajaksu Amsterdam awaryjne powołanie otrzymał Emmanuel Emegha z RC Strasbourg. "Obecnie kadra liczy 24 zawodników" - dodano w komunikacie holenderskiej federacji piłkarskiej.

Przewaga nad Finlandią

Holandia prowadzi w grupie G z dorobkiem 16 punktów i o trzy "oczka" wyprzedza Polskę. Trzecia Finlandia zgromadziła 10 punktów, na dodatek rozegrała jedno spotkanie więcej od obu tych zespołów. Trzy dni po meczu z Warszawie "Pomarańczowi" podejmą Litwę.

Bezpośredni awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie wywalczą zwycięzcy grup, a ekipy z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.