Reprezentacja Holandii przyleci do Warszawy bez Quilindschy’ego Hartmana, który z powodu choroby opuścił zgrupowanie. Wiadomo również, że "Oranje" wystąpią na PGE Narodowym bez doświadczonego napastnika Wouta Weghorsta.
Jak przekazała holenderska federacja piłkarska, obrońca Burnley FC Quilindschy Hartman jest kolejnym piłkarzem "Oranje", który z powodu problemów zdrowotnych nie zagra w piątkowym meczu eliminacji mistrzostw świata z Polską.
"Quilindschy Hartman nie poleci z reprezentacją Holandii do Warszawy dziś w godzinach popołudniowych. Zawodnik jest chory i opuścił zgrupowanie w Zeist" - przekazano.
W Warszawie nie wystąpi też doświadczony napastnik Wout Weghorst. W miejsce kontuzjowanego snajpera Ajaksu Amsterdam awaryjne powołanie otrzymał Emmanuel Emegha z RC Strasbourg. "Obecnie kadra liczy 24 zawodników" - dodano w komunikacie holenderskiej federacji piłkarskiej.
Holandia prowadzi w grupie G z dorobkiem 16 punktów i o trzy "oczka" wyprzedza Polskę. Trzecia Finlandia zgromadziła 10 punktów, na dodatek rozegrała jedno spotkanie więcej od obu tych zespołów. Trzy dni po meczu z Warszawie "Pomarańczowi" podejmą Litwę.
Bezpośredni awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie wywalczą zwycięzcy grup, a ekipy z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.