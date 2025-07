Wojciech Szczęsny już w przyszłym tygodniu ma pojawić się w Barcelonie, by podpisać nowy kontrakt z katalońskim klubem. Wszystko wskazuje na to, że 35-letni bramkarz pozostanie w "Dumie Katalonii" na kolejny sezon, z opcją przedłużenia umowy o następny rok. Jak informują hiszpańskie media, Szczęsny, który w ostatnich tygodniach przebywał na wakacjach, już wcześniej uzgodnił warunki kontraktu z władzami klubu.

Wojciech Szczęsny / INA FASSBENDER/AFP/East News / East News

Przedłużenie współpracy z polskim bramkarzem to efekt udanego sezonu, w którym Szczęsny odegrał ważną rolę. Polak, który już wcześniej ogłosił zakończenie kariery, zdecydował się wrócić do piłki po zaproszeniu od katalońskiego klubu. Jego powrót okazał się strzałem w dziesiątkę - Szczęsny szybko odzyskał formę i zyskał zaufanie trenera Flicka.

Władze FC Barcelony podkreślają, że wszystkie szczegóły kontraktu zostały już uzgodnione, a opóźnienie w podpisaniu umowy wynika wyłącznie z urlopu zawodnika. Klub nie widzi żadnych przeszkód, by Szczęsny kontynuował swoją przygodę na Camp Nou. Nowa umowa zakłada roczny kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Jak informuje kataloński dziennik "Sport", Szczęsny ma pełnić funkcję drugiego bramkarza, ustępując miejsca Joanowi Garcii. Mimo to Polak może liczyć na występy w rozgrywkach pucharowych, a jego pozycja w drużynie będzie zależała także od postawy podczas przedsezonowych przygotowań.

Co z Ter Stegenem?

Sytuacja na bramce Barcelony jest obecnie wyjątkowo interesująca. Marc-André ter Stegen, który długo był niekwestionowanym numerem jeden, nie zamierza opuszczać klubu i zapowiada walkę o miejsce w podstawowym składzie. Nawet transfer Joana Garcii nie zmienił jego stanowiska - Niemiec jest zdeterminowany, by udowodnić swoją wartość i rywalizować o pozycję pierwszego bramkarza.

Warto przypomnieć, że Szczęsny dołączył do Barcelony w październiku ubiegłego roku, kiedy klub pilnie potrzebował doświadczonego bramkarza po poważnej kontuzji ter Stegena. Polak początkowo musiał wrócić do optymalnej formy fizycznej, jednak zaufanie, jakim obdarzył go trener Flick, pozwoliło mu na szybkie odnalezienie się w nowym otoczeniu. Szczęsny zagrał w 30 meczach, stając się jednym z filarów zespołu w kluczowej fazie sezonu.

W najbliższych dniach Szczęsny ma oficjalnie podpisać nową umowę, a już 13 lipca dołączyć do zespołu na pierwszym treningu przedsezonowym.