Polska prowadzi z Wyspami Owczymi 1:0 po bramce Sebastiana Szymańskiego w 4. minucie. W wyjściowym składzie Biało-Czerwonych znaleźli się dwaj debiutanci Patryk Peda i Patryk Dziczek. To również pierwszy mecz w roli selekcjonera Michała Probierza. Wynik na żywo możecie śledzić w tym artykule.

Sebastian Szymański / Leszek Szymański / PAP

Wyspy Owcze: Mattias Lamhauge - Rene Joensen, Hoerdur Askham, Odmar Faeroe, Viljormur Davidsen (kapitan) - Joannes Bjartalid, Gunnar Vatnhamar, Brandur Hendriksson Olsen, Jakup Andreasen, Soelvi Vatnhamar - Joan Edmundsson.

Polska: Wojciech Szczęsny - Matty Cash, Tomasz Kędziora, Patryk Peda, Jakub Kiwior - Sebastian Szymański, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński (kapitan), Patryk Dziczek, Przemysław Frankowski - Arkadiusz Milik.

21-letni obrońca Peda występuje w trzecioligowym włoskim SPAL Ferrara, a starszy o cztery lata Dziczek jest pomocnikiem Piasta Gliwice.

Polacy doskonale rozpoczęli to spotkanie. W 4. minucie Davidsen źle wybijał piłkę z własnego pola karnego. Przechwycił ją Zieliński, który zagrał do Szymańskiego. Ten technicznym strzałem z 16. metra otworzył wynik meczu.

W 14. minucie Polacy mogli powiększyć prowadzenie. Cash doskonale zagrywał w pole karne gospodarzy do Frankowskiego, ale strzał naszego zawodnika został zablokowany.

Polska po pięciu kolejkach zajmuje dopiero czwarte miejsce (6 pkt), za Albanią (10), Czechami (8, jeden mecz mniej) i Mołdawią (8), a wyprzedza tylko Wyspy Owcze (1). Awans wywalczą dwa zespoły.

Biało-Czerwoni wygrali już z Farerami we wrześniu w Warszawie 2:0 po dwóch golach Roberta Lewandowskiego, nieobecnego teraz z powodu kontuzji.

Probierz przełamie "klątwę debiutanta"?

Probierz stoi przed dużą szansą przełamania "klątwy" selekcjonerów reprezentacji Polski w XXI wieku. Dotychczas żadnemu w tym okresie nie udało się wygrać w debiucie. Ostatnim w 1997 roku był Janusz Wójcik.

Ja nie jestem przesądny. Uważam, że przesądy są oznaką słabości. Wszystko co robię, to przygotowuję odpowiednio zespół do meczu - zaznaczył Probierz.

Na Wyspach Owczych jest wietrznie i zimno, ale selekcjoner nie obawia się tych warunków. Mecz jest wieczorem, więc wiatr nie będzie wiał już zbyt mocno. Kiedy patrzyliśmy na wieczorne mecze rozgrywane tutaj, to piłka nie płatała figli - stwierdził.