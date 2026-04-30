W sobotę hokejowa reprezentacja Polski rozpocznie rywalizację o powrót do elity. W Sosnowcu startują mistrzostwa świata dywizji 1A. Biało-Czerwoni o awans będą grali z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. Najgroźniejszymi rywalami wydają się zespoły Francji i Kazachstanu, które niedawno grały w elicie. "Musimy do każdego rywala podchodzić tak samo z pełnym zaangażowaniem. Nie możemy patrzeć, czy to jest Litwa, Japonia czy Ukraina. Każdy zespół będzie chciał wygrać" - przyznaje Kamil Górny, kapitan naszej hokejowej kadry, z którym rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

Polscy hokeiści w meczu towarzyskim z Francją

Hokejowa reprezentacja Polski od blisko miesiąca przygotowuje się do rozpoczynających się w sobotę w Sosnowcu mistrzostw świata dywizji 1A. Biało-Czerwoni rozegrali w tym czasie 7 towarzyskich spotkań. W ostatnim przed turniejem meczu pokonali 3:2 po rzutach karnych Francję, z którą za kilka dni zagrają o punkty mistrzostw świata. We wcześniejszych meczach nasza kadra rozegrała dwa mecze z grającą w elicie Słowenią, raz wygrywając, raz przegrywając.

Pierwszy mecz troszeczkę tam odstawaliśmy, szczególnie w tej drugiej tercji, gdzie w tercji obronnej mieliśmy problem z wyjściem z naszej części boiska. Na całe szczęście ta trzecia tercja już troszeczkę lepiej wyglądała. No i ten drugi mecz już całkowicie inaczej wyglądał. Inaczej do tego podeszliśmy, z większym zaangażowaniem, odpowiedzialnością, z takim powerem większym i o wiele lepiej wyglądał ten drugi mecz - przyznaje Kamil Górny.

Atutem własne lodowisko

Biało-Czerwoni w pierwszym meczu turnieju rozgrywanego w Sosnowcu zagrają z Ukrainą, a następnie z Francją. Na te dwa spotkania zostały już wyprzedane wszystkie bilety. Nasi hokeiści wierzą, że pełen trybuny i doping pomoże w walce o awans do elity.

Myślę, że te mistrzostwa elity, wrócę do Ostrawy jeszcze, pokazały, że przy pełnej hali biało-czerwonej jesteśmy w stanie się napędzić. Pamiętam wtedy dodawało nam to skrzydeł. Mam nadzieję, że tym razem w Sosnowcu też tak będzie i poniesie nas to do zwycięstwa - przyznaje kapitan hokejowej kadry.

Stadion zimowy w Sosnowcu trochę na turniej również się zmienił. Zmieniły się bandy itd. A wszystko by spełnić wymogi organizacyjne turnieju.