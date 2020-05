We Włoszech wciąż spekuluje się o odejściu Arkadiusza Milika z Napoli. Chęć opuszczenia klubu z Neapolu przez Polaka skrytykował dziennikarz Carlo Alvino. „W piłce nożnej powinna istnieć odrobina wdzięczności” – stwierdził.

/ Pixabay

Jak przypomina Onet, o zmianie klubu przez Milika spekuluje się od kilku tygodni. Polak najprawdopodobniej w tym okienku transferowym opuści Neapol, bo to jedyna okazja, żeby na nim zarobić.

W sprawie transferu Milika głos zabrał dziennikarz Carlo Alvino. Włoch nie szczędził piłkarzowi gorzkich słów, stwierdził też, że Milik ma dług wdzięczności wobec klubu i fanów Napoli.

"Napoli czekało na niego po dwóch poważnych kontuzjach. Wyleczyło go, ‘przytuliło do siebie’, a on teraz zareagował na politykę klubu (...). Napoli go rozpieszczało. W piłce nożnej powinna istnieć odrobina wdzięczności, a to zachowanie jest bardziej cyniczne" - mówił cytowany przez Onet przedstawiciel prasy.

Zainteresowany pozyskaniem napastnika jest Juventus Turyn.