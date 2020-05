Włoskie media dotarły do planów wznowienia Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Zakłada on rozgrywanie dwumeczów w każdej fazie, oprócz finałów.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Kibice na całym świecie zastanawiają się, kiedy do gry wrócą najlepsi piłkarze. W nadchodzący weekend sezon wznowi Bundesliga, do gry przygotowują się także zawodnicy z Premier League i Serie A - przypomina Onet. Także PKO Ekstraklasa niebawem znów rozpocznie rywalizację. Polscy piłkarze wrócą do gry 29 maja

UEFA wciąż nie podała dat wznowienia europejskich pucharów. W Lidze Mistrzów rywalizacja zatrzymała się na fazie 1/8 finału. Pewne awansu są już PSG, RB Lipsk, Atalanta i Atletico Madryt. Cztery pary mają przed sobą jeszcze rewanże. Są to: Manchester City - Real Madryt (2:1 w pierwszym meczu), FC Barcelona - SSC Napoli (1:1), Juventus - Olympique Lyon (0:1) i Bayern Monachium - Chelsea (3:0). Włoscy dziennikarze twierdzą, że dotarli do planów UEFA i ujawnili możliwe daty wznowienia rozgrywek.

Według "La Gazzetta dello Sport" spotkania Manchester City - Real Madryt i Juventus - Olympique Lyon odbędą się 7 sierpnia. Dzień później zaplanowano mecze Bayern Monachium - Chelsea i FC Barcelona - SSC Napoli. Spotkania 1/4 finału Ligi Mistrzów miałby się odbyć w dniach 11, 12, 14 i 15 sierpnia. Półfinały zaplanowano na 21 i 22 sierpnia, a finał 29 sierpnia na stadionie w Stambule.

Włoscy dziennikarze wspominają także o Lidze Europy. Według nich, mecze 1/8 finału odbędą się 6 sierpnia, ćwierćfinały 10 i 13 sierpnia, półfinały 17 i 20 sierpnia. Finał zaplanowano 26 lub 27 sierpnia. Zostanie on rozegrany na stadionie w Gdańsku.