Napastnik Arkadiusz Milik nie zagra na mistrzostwach Europy w Niemczech. Nasz piłkarz nabawił się poważnie wyglądające kontuzji w trakcie piątkowego meczu z Ukrainą. Informację o absencji Milika potwierdził trener kadry Michał Probierz. Selekcjoner ogłosił już ostateczną kadrę na czerwcowy turniej.

Kontuzjowany piłkarz reprezentacji Arkadiusz Milik schodzi z boiska podczas towarzyskiego meczu z Ukrainą / Piotr Nowak / PAP

Arek wyszedł na spotkanie z Ukrainą w pierwszym składzie . Niestety już w ok. drugiej minucie spotkania, po próbie pressingu, upadł na murawę. Piłkarz zakomunikował problemy zdrowotne i zszedł do szatni podpierany przez członków sztabu medycznego. Na boisku zastąpił go debiutujący w kadrze Kacper Urbański.

Na pomeczowej konferencji smutną informacją o stanie zdrowia Arkadiusza Milika podzielił się trener Probierz. Selekcjoner nie zdradził żadnych szczegółów. Powiedział jedynie, że wyjazd napastnika Juventusu na Euro jest niemożliwy. Dziennikarz TVP Sport Hubert Bugaj miał usłyszeć od trenera Biało-Czerwonych, że Milik musi przejść operację, a sztab oczekuje na informacje ze szpitala.

Milik już wcześniej miał problemy zdrowotne związane z lewą nogą.

Ostateczna kadra Polaków na Euro 2024

Michał Probierz ogłosił już ostateczny kształt kadry na turniej Euro 2024.