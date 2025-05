Już w najbliższą sobotę (17.05.2025) na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się druga runda Speedway Grand Prix, czyli indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. To jeden z najbardziej prestiżowych turniejów cyklu i prawdziwe święto dla fanów czarnego sportu. Początek zawodów o 18:45.

Speedway Grand Prix of Poland na Stadnionie Narodowym w Warszawie, 2023. / Piotr Molecki / East News

W pierwszej rundzie, czyli Grand Prix Niemiec w Landshut, zwyciężył Bartosz Zmarzlik. To właśnie on zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej i do turnieju w Warszawie podejdzie jako faworyt.

Oprócz niego na tor wyjadą dwaj inni Polacy: Dominik Kubera (stały uczestnik cyklu) oraz Patryk Dudek, który otrzymał na ten turniej dziką kartę.

Grand Prix Polski odbędzie się w Warszawie już po raz dziewiąty

Na PGE Narodowym jeszcze nigdy nie zwyciężył reprezentant Polski. Najbliżej wygranej jak dotąd byli Bartosz Zmarzlik oraz Maciej Janowski, którym udało się stanąć na drugim stopniu podium warszawskiej rundy. Janowski dokonał tego dwukrotnie, w sezonach 2017 oraz 2018. Zmarzlik srebro na PGE Narodowym wywalczył tylko raz, w 2024.

Plan wykonałem. Fajnie tu być drugi raz w finale, przy tej publiczności. Muszę prosić o cierpliwość polskich kibiców. Przed rokiem byłem trzeci, teraz drugi i tak krok po kroku wspinam się coraz wyżej. Zobaczymy za rok - tak swój wynik w ubiegłorocznych zawodach bezpośrednio po ich zakończeniu komentował Bartosz Zmarzlik.

PGE Narodowy to największy ze stadionów tegorocznego cyklu Speedway Grand Prix

Na trybunach PGE Narodowy podczas zawodów może zasiąść ponad 40 tysięcy widzów.

W tym sezonie zaplanowano w sumie 10 rund żużlowych mistrzostw świata. Aż 3 z nich zostaną rozegrane w polskich miastach.

Po Warszawie będą to także Gorzów Wielkopolski i Wrocław. Pozostałe turnieje odbędą się w Pradze (Czechy), Manchesterze (Wielka Brytania), Malilli (Szwecja), Rydze (Łotwa) i Vojens (Dania).

Klasyfikacja SGP po pierwszej rundzie w Landshut 1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 24 pkt 2. Daniel Bewley (Wielka Brytania) 18 3. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 17 4. Brady Kurtz (Australia) 17 5. Fredrik Lindgren (Szwecja) 12 6. Dominik Kubera (Polska) 11 7. Robert Lambert (Wielka Brytania) 11 8. Max Fricke (Australia) 10 9. Jack Holder (Australia) 8 10. Anders Thomsen (Dania) 7 11. Martin Vaculik (Słowacja) 6 12. Jan Kvech (Czechy) 5 13. Mikkel Michelsen (Dania) 4 14. Jason Doyle (Australia) 3 15. Erik Riss (Niemcy) 2 16. Kai Huckenbeck (Niemcy) 1

Opracowanie: Mikołaj Wroński