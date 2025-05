Zdjęcie z fotoradaru ustawionego w gminie Köniz w Szwajcarii jest hitem internetu. Radar zrobił fotkę… kaczce.

Takiej fotki "pirata drogowego" urzędnicy ze szwajcarskiej gminy Köniz się nie spodziewali.

Przeglądając zdjęcia, zrobione przez fotoradar, przecierali oczy ze zdumienia.

Chodziło o jedno konkretne zdjęcie - z 13 kwietnia. Widać na nim kaczkę w locie.

W poście na Facebooku przedstawiciele gminy piszą, że jest to kaczka recydywistka. To nie był pierwszy raz, kiedy fotoradar "cyknął fotkę" kaczce, która w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h, leciała z prędkością 52 km/h.

Zarówno gmina, jak i policja zapewniają, że to nie jest fake i niemożliwe jest, by ktoś manipulował przy urządzeniu.