Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski. W siódmym meczu finału play off pokonali u siebie Orlen Zastal Zielona Góra 78:70 zwyciężając w rywalizacji 4-3. To dziewiąty tryumf w historii stołecznej drużyny, który warszawscy koszykarze wywalczyli w 110-lecie klubu.
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Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski. W siódmym meczu finału play off pokonali u siebie Orlen Zastal Zielona Góra 78:70 i wygrali rywalizację 4-3.