Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski. W siódmym meczu finału play off pokonali u siebie Orlen Zastal Zielona Góra 78:70 zwyciężając w rywalizacji 4-3. To dziewiąty tryumf w historii stołecznej drużyny, który warszawscy koszykarze wywalczyli w 110-lecie klubu.

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Legia najlepsza w Polsce. Mistrzostwo na 110-lecie klubu

Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski. W siódmym meczu finału play off pokonali u siebie Orlen Zastal Zielona Góra 78:70 i wygrali rywalizację 4-3. 

Po swój dziewiąty złoty medal w historii sięgnęli w roku 110-lecia klubu. Po raz pierwszy od 2019 roku mistrz pozostał na tronie na kolejny sezon. Wcześniej legioniści zdobywali tytuły w 1956, 1957, 1960, 1961, 1963, 1966, 1969 i 2025 roku. 

Przed rokiem legioniści z mistrzostwa cieszyli się w Lublinie po zwycięstwie nad PGE Startem 92:82 (także 4-3). Poprzednie triumfy Legii w ekstraklasie przypadły ponad pół wieku temu. Miało to miejsce w latach: 1956, 1957, 1960, 1961, 1963, 1966 i 1969. Natomiast pięciokrotnie kończyli rozgrywki z wicemistrzostwem (1953, 1955, 1958, 1968, 2022).

Historyczny sukces Dzików Warszawa

Z kolei po raz pierwszy w historii swoich występów brązowe medale wywalczyli koszykarze Dzików Warszawa, lepsi w dwumeczu od AMW Arki Gdynia. Najwięcej tytułów w dorobku ma Śląsk Wrocław, który tryumfował osiemnaście razy.

Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra 78:70 (17:19, 29:19, 20:23, 12:9)

Legia Warszawa: Andrzej Pluta 15, Dominic Brewton 11, Race Thompson 11, Shane Hunter 10, Jayvon Graves 9, Michał Kolenda 8, Maksymilian Wilczek 7, Ojars Silins 5, Carl Ponsar 2.

Orlen Zastal Zielona Góra: Andrzej Mazurczak 10, Jayvon Maughmer 10, Chavaughn Lewis 10, Conley Garrison 8, Jakub Szumert 8, Filip Matczak 8, Dwight Allen Wilson 6, Krzysztof Sulima 5, Patrick Cartier 5, Phil Fayne 0.

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