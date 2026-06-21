Po swój dziewiąty złoty medal w historii sięgnęli w roku 110-lecia klubu. Po raz pierwszy od 2019 roku mistrz pozostał na tronie na kolejny sezon. Wcześniej legioniści zdobywali tytuły w 1956, 1957, 1960, 1961, 1963, 1966, 1969 i 2025 roku.

Przed rokiem legioniści z mistrzostwa cieszyli się w Lublinie po zwycięstwie nad PGE Startem 92:82 (także 4-3). Poprzednie triumfy Legii w ekstraklasie przypadły ponad pół wieku temu. Miało to miejsce w latach: 1956, 1957, 1960, 1961, 1963, 1966 i 1969. Natomiast pięciokrotnie kończyli rozgrywki z wicemistrzostwem (1953, 1955, 1958, 1968, 2022).

Historyczny sukces Dzików Warszawa

Z kolei po raz pierwszy w historii swoich występów brązowe medale wywalczyli koszykarze Dzików Warszawa, lepsi w dwumeczu od AMW Arki Gdynia. Najwięcej tytułów w dorobku ma Śląsk Wrocław, który tryumfował osiemnaście razy.