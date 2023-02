Przez całą karierę Motson skomentował ok. 2,5 tys. meczów. Prowadził także w BBC magazyn "Match of the Day" o lidze angielskiej.

W 2001 r. został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi dla dziennikarstwa sportowego.

Otrzymał także nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej (Bafta) w 2018 r. za "wybitny wkład w transmisje sportowe".

Polacy mogą kojarzyć głos Motsona z gier FIFA, gdzie był komentatorem. Jego głos można było po raz pierwszy usłyszeć już edycji 96. Komentatorem w serii gier FIFA był do 2005 roku.