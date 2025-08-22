Anita Włodarczyk znów okazała się bezkonkurencyjna. Po raz 12. została mistrzynią kraju w rzucie młotem. Dokonała tego w pierwszym dniu lekkoatletycznych mistrzostw Polski w Bydgoszczy.

Anita Włodarczyk / Adam Warżawa / PAP

40-letnia Anita Włodarczyk wynikiem 70,66 wygrała konkurs rzutu młotem. Srebrny medal zdobyła Katarzyna Furmanek - 68,62. Brąz wywalczyła Ewa Różańska - 68,59.



Trzykrotna mistrzyni olimpijska i rekordzista świata została mistrzynią Polki po raz 12. Wyrównała tym samym rekord Kamili Skolimowskiej. Był to 15. medal Włodarczyk w mistrzostwach kraju.



Anita Włodarczyk / Adam Warżawa / PAP

Jak wyglądała rywalizacja w innych konkurencjach?

Tyczkarz Piotr Lisek piąty raz wygrał mistrzostwa Polski na stadionie. Ma już na koncie dziewięć medali zawodów tej rangi. W piątek 33-latek uzyskał wynik 5,62, choć niewiele brakowało do zaliczenia 5,82. Srebro zdobył Robert Sobera, a brąz Filip Kempski - obaj 5,22.

Piotr Lisek / Adam Warżawa / PAP

Zofia Gaborska wygrała konkurs skoku o tyczce wynikiem 4,20. Na podium stanęły też Maja Chamot i Emilia Kusy, które zaliczyły wysokość 4,10.

Pięć zawodniczek przekroczyło barierę sześciu metrów w skoku w dal. Anna Matuszewicz w najlepszej próbie uzyskała 6,44. Sześć centymetrów bliżej wylądowała Nikola Horowska. Brązowy medal zdobyła Roksana Jędraszak - 6,26. Poza podium znalazły się Magdalena Bokun - 6,20 i Małgorzata Jóźwicka - 6,06.

Maciej Megier trzeci raz z rzędu został mistrzem Polski w biegu na 3000 m z przeszkodami. Zawodnik SKLA Sopot wygrał czasem 8.41,10. Za nim uplasowali się Adam Bajorski - 8.44,24 i Michał Groberski - 8.46,66.

Konrad Bukowiecki / Adam Warżawa / PAP

Konrad Bukowiecki jako jedyny przekroczył 20 metrów w konkursie pchnięcia kulą. Triumfował wynikiem - 20,26. Srebrny medal zdobył Szymon Mazura- 19,53, a brązowy Piotr Goździewicz - 18,61.

Sobota będzie drugim dniem lekkoatletycznych mistrzostw Polski. Sesja poranna potrwa do godziny 13. Sesja wieczorna rozpocznie się o 16.15.