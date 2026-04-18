Apoloniusz Tajner powalczy o powrót na stanowisko szefa Polskiego Związku Narciarskiego. "Będę kandydował. Namawiała mnie do tego grupa delegatów" - przyznał w rozmowie z Eurosportem poseł Koalicji Obywatelskiej. Nie wiadomo, czy o reelekcję powalczy jego były podopieczny, który obecnie kieruje PZN - Adam Małysz.

"Po prostu będę działał"

Apoloniusz Tajner w latach 2006-2022 pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. W 2023 roku zdobył w wyborach parlamentarnych 20748 głosów. Tajner jest posłem Koalicji Obywatelskiej - należy m.in. do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Pełni również funkcję honorowego prezesa PZN.

Wiem, co należy zrobić. Tyle lat przecież spędziłem w tym związku i znam tych ludzi, z którymi współpracowałem. Jeżeli zostanę prezesem, to po prostu będę działał - zapowiedział w rozmowie z Eurosportem. Swój szczegółowy plan chce przedstawić w czerwcu.

Podjąłem decyzję o kandydowaniu. Dokumenty trzeba złożyć miesiąc przed walnym zgromadzeniem. Dopiero podczas jego trwania i po wyborze można mówić o wszystkim. Oczywiście grupa osób zawsze promuje swojego kandydata i za tym stoją również konkretne oczekiwania, co potem jest do zrobienia - tłumaczył polityk KO.

PZN to przecież nie tylko skoki, także biegi, snowboard, konkurencje alpejskie i kombinacja norweska. 22 kwietnia jest zarząd PZN, na którym będą zatwierdzane kadry, to wszystko musi ruszyć. Wszystko jeszcze ustala obecny zarząd. Jeżeli miałyby być jakieś korekty, to kolejny zarząd może zawsze je robić później. Trzeba powołać wszystkie kadry i ruszyć ze szkoleniem, a nie czekać do wyborów - podkreślił Tajner.



Czy Małysz i Tajner zmierzą się w walce o fotel prezesa?

Obecnie Polskim Związkiem Narciarskim kieruje legenda polskich skoków - Adam Małysz. Na razie nie wiadomo, czy będzie walczył o kolejną kadencję na stanowisku prezesa. Jeśli zdecyduje się na taki krok, dojdzie do ciekawego starcia.

Apoloniusz Tajner największą popularność zdobył jako trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich w latach 1999-2004, gdy Adam Małysz odnosił spektakularne sukcesy.