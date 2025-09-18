Natalia Bukowiecka przed szansą na kolejny medal lekkoatletycznych mistrzostw świata. Polka wystąpi dziś w finale biegu na 400 m w Tokio. Rekordzistka Polski dwa lata temu zdobyła srebrny medal MŚ w Budapeszcie, a przed rokiem sięgnęła po brąz igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Natalia Bukowiecka / Adam Warżawa / PAP

Faworytką finału biegu na 400 m jest Sydney McLaughlin-Levrone, która we wtorek poprawiła rekord USA na 48,29, choć zwolniła pod koniec biegu. Amerykanka jest rekordzistką świata w biegu na 400 m ppł, ale w tym sezonie chciała sprawdzić się w innej konkurencji.

Przyznam, że nie spodziewałam się takiego rezultatu, co tylko pokazuje, że jestem w formie. Nie mogę się już doczekać finału - skomentowała McLaughlin-Levrone.

Nowy rekord świata?

Wielu ekspertów spodziewa się, że w finale może zaatakować blisko 40-letni rekordu globu Niemki Marity Koch - 47,60, jednak McLaughlin-Levrone podkreśliła, że pierwszym celem będzie raczej złamanie bariery 48 s.

Tytułu broni Marileidy Paulino z Dominikany, która w zeszłym roku zdobyła też złoty medal olimpijski. Duże szanse na podium ma także wicemistrzyni olimpijska Salwa Eid Naser z Bahrajnu.

Natalia Bukowiecka w półfinale MŚ uzyskała swój najlepszy czas w sezonie - 49,67 i wygrała pierwszą serię. Zachowała siły na koniec dystansu i tuż przed metą wyprzedziła Paulino.

W finale rzutu oszczepem wystąpi Dawid Wegner, który w środę poprawił rekord życiowy na 85,67. Cyprian Mrzygłód i Marcin Krukowski odpadli w eliminacjach.

Margarita Koczanowa, Angelika Sarna i Anna Wielgosz wystąpią w eliminacjach biegu na 800 m, a Maciej Wyderka pobiegnie w półfinale. Maria Żodzik weźmie udział w eliminacjach skoku wzwyż.

W czwartek odbędą się także finały trójskoku kobiet i biegu na 400 m mężczyzn, ale bez udziału Polaków.

czwartek, 18 września (liczba finałów - 4)

12.05 - 5000 m kobiet, eliminacje

12.15 - skok wzwyż kobiet, eliminacje (Maria Żodzik)

12.23 - rzut oszczepem mężczyzn, FINAŁ (Dawid Wegner)

12.55 - 800 m kobiet, eliminacje (Margarita Koczanowa, Angelika Sarna, Anna Wielgosz)

13.55 - trójskok kobiet, FINAŁ

14.02 - 200 m mężczyzn, półfinał

14.24 - 200 m kobiet, półfinał

14.45 - 800 m mężczyzn, półfinał (Maciej Wyderka)

15.10 - 400 m mężczyzn, FINAŁ

15.24 - 400 m kobiet, FINAŁ (Natalia Bukowiecka)