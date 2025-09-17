Tomasz Grzegorczyk poprowadzi tymczasowo piłkarzy Pogoni Szczecin po tym, jak we wtorek z funkcją trenera rozstał się Robert Kolendowicz.

Tomasz Grzegorczyk / Marian Zubrzycki / PAP

44-letni Tomasz Grzegorczyk ostatnio pełnił funkcję asystenta Kolendowicza. Do Pogoń Grzegorczyk przybył przed rokiem z Arki Gdynia. Wcześniej był trenerem Górnika Polkowice, Resovii Rzeszów, Olimpii Elbląg i Błękitnych Stargard. Zanim zaczął prowadzić zespoły polskie, przez kilka lat trenował nieodległe od Szczecina niemieckie zespoły z niższych lig: Torgelower SV i TSG Neusterlitz. RMF 24