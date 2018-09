Michał Kwiatkowski (Sky) zajął piąte miejsce na 16. etapie wyścigu kolarskiego Vuelta a Espana, jeździe indywidualnej na czas z metą w miejscowości Torrelavega. Do drugiej lokaty zabrakło mu sekundy z ułamkami. Wygrał Australijczyk Rohan Dennis (BMC).



Dennis wyprzedził o 50 sekund Hiszpana Jonathana Castroviejo (Sky) i Amerykanina Joeya Rosskopfa (BMC) oraz o 51 Holendra Stevena Kruijswijka (LottoNL-Jumbo) i Kwiatkowskiego. Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) zajął 47. pozycję ze stratą ponad trzech minut. Koszulkę lidera obronił Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott), który uzyskał 13. wynik.



Dennis wygrał już drugą próbę na czas w tegorocznej Vuelcie. Najszybciej pokonał 8-kilometrową trasę pierwszego etapu w Maladze, wyprzedzając o sześć sekund Kwiatkowskiego. We wtorek na dłuższym odcinku (32 km) jego przewaga była znacznie większa, choć na pierwszym punkcie pomiaru czasu (10 km) jeszcze przegrywał o pięć sekund z Kruijswijkiem, a Kwiatkowskiego wyprzedzał tylko o cztery.



Na drugim punkcie (21,4 km) Australijczyk wysunął się zdecydowanie na prowadzenie, mając zapas 24 sekund nad Krujswijkiem i 37 nad Kwiatkowskim. Nie zwalniał tempa aż do mety.



Krujswijk dzięki udanemu startowi przesunął się w klasyfikacji generalnej z piątej na trzecią lokatę i traci do Yatesa 52 sekundy. Lider wyścigu powiększył do 33 sekund przewagę nad swoim najgroźniejszym rywalem Hiszpanem Alejandro Valverde, który we wtorek stracił doń siedem sekund.



W środę odbędzie się górski etap w Kraju Basków, kończący się podjazdem do Balcon de Bizkaia.