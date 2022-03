Piłkarska reprezentacja Polski po raz dziewiąty w historii awansowała do mistrzostw świata. W finale barażowym w Chorzowie pokonała Szwecję 2:0. Triumf biało-czerwonych to nie tylko radość i duma, ale też ogromne pieniądze. Za awans na mistrzostwa świata w Katarze biało-czerwoni otrzymają sowitą nagrodę od FIFA.

Radość piłkarzy reprezentacji Polski po zwycięstwie w finałowym meczu barażowym ze Szwecją o awans do piłkarskich mistrzostw świata / Łukasz Gągulski / PAP

Podopieczni trenera Czesława Michniewicza mieli zagrać 24 marca półfinał barażowy z Rosją w Moskwie, lecz po wykluczeniu reprezentacji tego kraju przez FIFA - w związku z agresją zbrojną na Ukrainę - zwyciężyli walkowerem. Natomiast Szwecja w półfinale pokonała u siebie po dogrywce Czechy 1:0.

W Chorzowie bramki dla biało-czerwonych zdobyli w drugiej połowie Robert Lewandowski z rzutu karnego oraz Piotr Zieliński. Tym samym reprezentacja Polski awansowała na mundial w Katarze.

Gra w mistrzostwach świata to nie tylko wielki zaszczyt, ale też ogromna nagroda finansowa.

W tym roku tylko pula nagród dla finalistów mundialu wyniesie 440 mln dol. To o 29 proc. więcej niż cztery lata wcześniej.

Regulamin finansowy FIFA przewiduje, że już za sam awans przysługuje 2,5 mln dolarów. I nawet gdyby Polska podczas mundialu odpadła już w fazie grupowej, to PZPN otrzyma dodatkowe 8 mln dolarów.

A to oznacza, że za wyjazd do Kataru i trzy rozegrane mecze można zarobić 10,5 miliona dolarów, co dziś wynosi około 45 milionów złotych.

Wyjście z grupy to dodatkowo o cztery miliony więcej, ćwierćfinał jeszcze następne cztery mln, czyli łącznie federacje z najlepszej ósemki zgarną po 18,5 mln dolarów.

FIFA wypłaci 24,5 mln dol. drużynie, która zajmie 4. miejsce i 28,5 mln dol. dla brązowego medalisty. Finał to z kolei 34,5 mln dol. dla przegranego i aż 47,5 mln dol. dla zwycięzcy całego turnieju.

Dla PZPN awans na mundial to ok. 50-60 milionów złotych. Poza nagrodą z FIFA dochodzą bowiem jeszcze pieniądze od sponsorów. Szacuje się, że w grę może wchodzić 10-12 milionów złotych.

Część tej kwoty dostaną piłkarze i sztab. Wzorem lat ubiegłych premia może wynieść ok. 10 milionów, a może nawet więcej. Kwotę trzeba będzie rozdzielić między kilkadziesiąt osób.

Mistrzostwa Świata FIFA 2022. Nagrody pieniężne Uczestnictwo w mundialu 2,5 miliona dolarów Faza grupowa 8 milionów dolarów Jedna ósma finału 12 milionów dolarów Ćwierćfinały 16 milionów dolarów Drużyna zajmująca czwarte miejsce 22 miliony dolarów Drużyna z trzeciego miejsca 26 milionów dolarów Drużyna z drugiego miejsca 32 miliony dolarów Mistrzowie świata 45 milionów dolarów

Turniej w Katarze rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 18 grudnia. W imprezie weźmie udział 32 drużyn, które będą rozgrywać mecze na ośmiu stadionach.