Piłkarze AC Milan po raz pierwszy od 11 lat wygrali Serie A. W trakcie świętowania tytułu ktoś ukradł medal trenerowi drużyny Stefano Piolemu. Ten zwrócił się już z apelem do złodzieja.

Stefano Pioli / ELISABETTA BARACCHI / PAP/EPA

AC Milan w ostatniej kolejce wygrał na wyjeździe z Sassuolo 3:0. Zwycięstwo AC Milan dały bramki Francuza Oliviera Giroud (17. i 32.) oraz reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej Francka Kessie (36.). Przy wszystkich golach asystował Portugalczyk Rafael Leao.

Taki wynik dawał podopiecznym Stefano Piolego tytuł niezależnie od rezultatu starcia Interu z Sampdorią, bowiem "Rossoneri" mieli przed ostatnią kolejką dwa punkty przewagi nad lokalnym rywalem.

Po meczu i dekoracji zwycięzców, ktoś zerwał medal z szyi trenera Stefano Piolego. Ten zaapelował w mediach do złodzieja. Byłbym wdzięczny, gdyby mi go zwrócono, bo to jedyny medal, jaki zdobyłem - stwierdził.

Na sprawę zareagowała też Serie A, która na swoim Twitterze napisała: "Panie Poili, jutro dostanie pan nowy medal".

Pierwszy Milan, drugi Inter, trzecie Napoli

Milan dogonił Inter w klasyfikacji wszech czasów - oba kluby po 19 razy triumfowały we włoskiej ekstraklasie. Rekordzistą jest Juventus Turyn z 36 tytułami.

Trzecie miejsce zajęła ekipa Napoli, która wcześniej w niedzielę pokonała na wyjeździe Spezię 3:0. Jedną z bramek - szóstą w tym sezonie, a pierwszą od połowy grudnia - zdobył Piotr Zieliński, który grał do 68. minuty. W zespole gospodarzy całe spotkanie rozegrał Jakub Kiwior, a w kadrze zabrakło kontuzjowanego Arkadiusza Recy.

Oprócz zespołów z Mediolanu oraz Napoli w Lidze Mistrzów zagra także Juventus Turyn. "Stara Dama", której bramkarzem jest Wojciech Szczęsny, mimo sobotniej porażki z Fiorentiną 0:2, utrzymała czwartą lokatę.

Na kolejnych uplasowały się ekipy Lazio Rzym i AS Roma, Fiorentina, której piłkarzami są Bartłomiej Drągowski i Krzysztof Piątek, zajęła siódme miejsce.

Z Serie A spadły już Genoa Aleksandra Buksy oraz Venezia. Trzecią zdegradowaną drużynę wyłonią mecze zaplanowane na godzinę 21, w których korespondencyjny pojedynek stoczą Cagliari Sebastiana Walukiewicza - 29 pkt oraz Salernitana Pawła Jaroszyńskiego - 31. Ich rywalami będą, odpowiednio, Venezia i Udinese.