Legenda ukraińskiego futbolu Andrij Szewczenko wspomógł kijowską klinikę Ochmatdyt. Jak twierdzi agencja Ukrinform, były trener i zawodnik reprezentacji Ukrainy dostarczył do stolicy leki z Włoch.

Andrij Szewczenko / Andrzej Grygiel / PAP

Według dziennikarza Mykoły Wasylkowa całkowity koszt pomocy to ok. 400 tys. euro. Leki zostaną dostarczone do kliniki Ochmatdyt do 10 maja.

Jak dodaje portal Ukrinform w zebraniu pieniędzy na medykamenty miał pomóc obrońca Manchesteru City Ołeksandr Zinczenko.

Andrij Szewczenko jeszcze przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie był typowany na następcę Paulo Sousy na stanowisku selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Ostatecznie jednak wybrańcem PZPN został Czesław Michniewicz. Jako piłkarz ma na swoim koncie między innymi zwycięstwo w Lidze Mistrzów z A.C. Milan, a z reprezentacją kraju dotarł do ćwierćfinału Mistrzostw Świata.