Wicemistrzyni olimpijska Julia Szeremeta (57 kg) wygrała z Kolumbijką Valerią Arboledą Mendozą 3:2 (29:28, 28:29, 29:28, 28:29, 29:28) w półfinale mistrzostw świata w boksie w Liverpoolu. W sobotę powalczy o tytuł mistrzyni z Hinduską Jaismine Lamborią. W niedzielę w finale wystąpi Aneta Rygielska (60 kg) - o złoty medal powalczy z Brazylijką Rebecą de Lima Santos. Trzecią polską finalistką jest Agata Kaczmarska (+80 kg), która zdecydowanie pokonała Kazaszkę Jeldanę Talipową 5:0.

Julia Szeremeta podczas finałowego pojedynku w kategorii do 57 kg bokserskiego 40. Memoriału im. Feliksa Stamma / Leszek Szymański / PAP

Julia Szeremeta nie do zatrzymania

Julia Szeremeta w półfinałowym pojedynku z Kolumbijką wróciła do swojego stylu, tzn. walki z opuszczonymi rękawicami. Polka była mało aktywna w pierwszej rundzie, ale i tak prowadziła u czterech sędziów. W drugiej obie zawodniczki wyprowadzały mało ciosów. Dopiero w ostatniej minucie tego starcia dwie wymiany wygrała Polka. Dzięki temu zapracowała na prowadzenie u trzech sędziów dwoma punktami, u dwóch był remis.

Kolumbijka w trzeciej rundzie ruszyła do zdecydowanych szarż. Wygrała rundę, ale nie zdołała odrobić wszystkich strat i przegrała 2:3.

Szeremeta w sobotę powalczy o tytuł mistrzyni świata z Hinduską Jaismine Lamborią, która jednogłośnie pokonała Wenezuelkę Omailyn Caroline Alcalę Cegovię.

Trzy polskie finały

To nie koniec dobrych wiadomości z Liverpoolu. Już po po pojedynku Szeremety na ring wyszła Agata Kaczmarska (+80 kg). Polka w półfinale zdecydowanie pokonała Kazaszkę Jeldanę Talipową 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26).

Duża dysproporcja w warunkach fizycznych nakazywała Polce odpowiednią taktykę. Dlatego skracała dystans do znacznie wyższej rywalki. Podopieczna Tomasza Dylaka nadrabiała szybkością i dynamiką. Dobrze wyprowadzała lewy prosty, poprawiając prawym sierpowym. Dzięki temu po pierwszych trzech minutach prowadziła na wszystkich kartach punktowych.

Kazaszka w drugiej odsłonie pojedynku otrzymała ostrzeżenie za przytrzymywanie. W ostatniej rundzie pochodząca z Iłży pięściarka dalej była stroną aktywną i w sposób przekonywujący wygrała 5:0.

Kaczmarska w sobotnim finale zmierzy się z Hinduską Nupur Nupur, która wygrała 5:0 z Turczynką Seymą Duztas.

Wcześniej już było wiadomo, że w niedzielę o złoty medal powalczy Aneta Rygielska (60 kg). Jej rywalką będzie z Brazylijka Rebeca de Lima Santos.

Do mistrzostw świata, pierwszy raz organizowanych pod egidą nowej federacji World Boxing i po raz pierwszy z udziałem równocześnie kobiet i mężczyzn, zgłoszono 19-osobową reprezentację Polski.