Jestem synem trenera futbolu. Jestem bratem trzech innych trenerów futbolu. Tak więc futbol trochę płynie w mojej krwi. Jestem jedynym członkiem rodziny, który naprawdę nie interesuje się NFL-em. Lubię to jak trenerzy w college'u ustawiają swoje zespoły. To jakby gra w szachy. Tam jest znacznie więcej pomysłowości, ale lubię dobrą grę w futbol. Super Bowl będzie wielkim wydarzeniem, gdybym był w Kalifornii, pewnie ktoś zorganizowałby duże rodzinne spotkanie niemal takie jak w święta. Byłoby pewnie dużo jedzenia. Wszyscy byśmy się spotkali oglądali mecz i wypili kilka piwek. Do tego oczywiście reklamy. One są prawdopodobnie wielkim wydarzeniem nawet dla nas, trenerów - przyznaje z uśmiechem szkoleniowiec.

Super Bowl to wielkie pieniądze

Sam mecz to tylko wycinek całego święta show-biznesu jakim jest Super Bowl. Nie jest tajemnicą, że sport nie jest nawet dla części widzów najważniejszy.

Niektórzy obejrzą ten finał dla sportowych emocji. Inni dla reklam. Jeszcze inni dla muzycznych występów. Dla każdego coś miłego, a na końcu musi zgadzać się kasa. Super Bowl to wydarzenie, które już dawno wyrosło poza świat sportu- przypomina o tym w rozmowie z RMF FM Jędrzej Stęszewski, komentator meczów ligi NFL w Polsacie Sport.

Według analityków tylko w samych Stanach Zjednoczonych pojedynek ekip z Kansas City i San Francisco obejrzy grubo ponad 100 milionów osób. Nic dziwnego, że telewizyjne reklamy jak zwykle będą rekordowo drogie.

W tym roku półminutowy spot kosztował 7 milionów dolarów. Te koszty się jednak zwracają, a globalne marki dbają o to, by na potrzeby Super Bowl stworzyć małe dziełka sztuki. Spoty reklamowe są później szeroko komentowane, często trafiają nawet do akademickiego świata, na uczelnie zajmujące się marketingiem, reklamą czy filmem. Wielkie pieniądze wokół meczu oznaczają także ogromne koszty dla kibiców, którzy chcieliby finał zobaczyć na własne oczy.

Najtańsze bilety to teraz 9-10 tys. dolarów. Przychód NFL z tego meczu to blisko pół miliarda dolarów. To jednak nie jest na stadionie wydarzenie stricte dla kibiców. To jest bardziej wydarzenie korporacyjne. Liga zaprasza wszystkich sponsorów, partnerów. Mecz jest określany jako największe jednodniowe wydarzenie w świecie sportu. Kibice zespołów, które zagrają w finale narzekali, że nie było dla nich przewidzianych zbyt wiele biletów. Poza tym 10 tys. dolarów za najgorsze miejsca. Do tego bardzo drogie, a teraz już także niedostępne bilety w Las Vegas. To wszystko karkołomna sprawa - analizuje Jędrzej Stęszewski.

To nie tylko sport, ale i show

NFL mocno nastawia się na młodego widza, często niechętnego wobec tradycyjnego sportu. Futbolowi amerykańskiego pomaga w tym Taylor Swift. Wielka gwiazda muzyki i showbiznesu jest bowiem związana z zawodnikiem drużyny Kansas City Chiefs:

Na stadionach pojawiło się dużo nastolatek. To jest efekt związku Taylor Swift i Travisa Kalce’a. Niektórzy powiedzą złośliwie, że to jakaś wyreżyserowana rzecz, ale ona przyciąga młodych ludzi. Każda poważna liga walczy o to, żeby przyciągnąć młodych. Trzeba przyznać, że NFL miała w tym sezonie świetne wyniki oglądalności. To też jest w jakimś stopniu zasługa znanej piosenkarki. NFL była od początku zbudowana na telewizji. Przypomnę, że to tej dyscyplinie zawdzięczamy powstanie powtórek w transmisjach telewizyjnych, co początkowo zaskakiwało kibiców. Kamery poruszające się po linach rozciągniętych pod kopułą stadionu. W tym roku też nowinki. Będą kamery w środku bramki. Będą zwolnienia gdy piłka będzie przelatywała przy kopnięciach. Co roku NFL wymyśla pod względem produkcyjnym coś nowego - podkreśla Stęszewski.

Skoro już o muzykach mowa... Bardzo ważną częścią show związanego z Super Bowl jest koncert w przerwie meczu. Tym razem wystąpić ma gwiazda R&B czyli Usher, który będzie świętował 30-lecie swojej kariery. Zapewne pojawią się też inni wykonawcy, których obecność na finale organizatorzy trzymają w tajemnicy.

Od wielu lat NFL nie płaci muzykom za taki występ. Nie wiemy jednak czy gwiazdy muszą coś zapłacić. Half-time show to największe wydarzenie muzyczne roku! Historia jest bardzo skromna. Zaczęło się w latach 60. występami orkiestr z amerykańskich uczelni. Teraz taki występ to cel każdego muzyka. To także ogromne wydarzenie logistyczne, by szybko stworzyć scenę, przestrzeń dla muzyków. W przerwach pomiędzy kwartami zagra w tym roku DJ. To też jest nowość adresowana dla młodych widzów - opowiada Stęszewski.

Finał NFL po raz pierwszy zawitał do Las Vegas

W pewnym sensie zaskakujące jest także powierzenie finału właśnie miastu Las Vegas. Pokazuje to zmianę jaka zaszła w NFL, która jest obecnie najbogatszą sportową ligą świata.

To fajna historia. Ponad 20 lat temu firma promująca Las Vegas chciała umieścić reklamę w czasie Super Bowl na co liga się nie zgodziła. "Co dzieje się tutaj, zostaje tutaj" - taki był slogan. Wreszcie kilka lat temu dopuszczono do obstawiania wyników meczów NFL. W mieście zbudowano stadion, przeniesiono jeden z zespołów. Teraz finał zawitał do tego miasta - opowiada komentator.