Katarzyna Piter i belgijska tenisistka Magali Kempen awansowały do ćwierćfinału debla w turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w Bogocie. W poniedziałek wygrały z Japonką Momoko Kobori i Peangtarn Plipuech w Tajlandii 4:6, 7:6 (7-4), 10-4. Polsko-belgijski duet jest rozstawiony z numerem czwartym.

Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału debla w Bogocie (zdj. poglądowe) / PAP/Marcin Cholewiński / PAP

Sukces polskiej tenisistki Katarzyny Piter na kolumbijskich kortach w Bogocie. Polka startująca w rywalizacji żeńskiego debla, grając u boku Belgijki Magali Kempen, awansowała do ćwierćfinału turniej WTA.

Polsko-belgijski duet pokonał w walce o 1/4 finału turnieju azjatycki team, który tworzyły Japonka Momoko Kobori oraz pochodząca z Tajlandii Peangtarn Plipuech.

Do rozstrzygnięcia spotkania potrzebny był tie-braek. Pierwszego seta wygrały Azjatki 6:4. W kolejnym górą były jednak Piter i Kempen, wygrywając 7:6 (7:4). W tie-breaku (do 10 punktów) było 10:4 dla polsko-belgijskiego duetu.

W singlu w Kolumbii startuje inna Polka - Katarzyna Kawa, która w poniedziałek awansowała do drugiej rundy.

Wynik meczu 1. rundy debla:

Katarzyna Piter, Magali Kempen (Polska, Belgia, 4) - Momoko Kobori, Peangtarn Plipuech (Japonia, Tajlandia) 4:6, 7:6 (7-4), 10-4.