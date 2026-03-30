Katarzyna Piter i belgijska tenisistka Magali Kempen awansowały do ćwierćfinału debla w turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w Bogocie. W poniedziałek wygrały z Japonką Momoko Kobori i Peangtarn Plipuech w Tajlandii 4:6, 7:6 (7-4), 10-4. Polsko-belgijski duet jest rozstawiony z numerem czwartym.
Sukces polskiej tenisistki Katarzyny Piter na kolumbijskich kortach w Bogocie. Polka startująca w rywalizacji żeńskiego debla, grając u boku Belgijki Magali Kempen, awansowała do ćwierćfinału turniej WTA.
Polsko-belgijski duet pokonał w walce o 1/4 finału turnieju azjatycki team, który tworzyły Japonka Momoko Kobori oraz pochodząca z Tajlandii Peangtarn Plipuech.
Do rozstrzygnięcia spotkania potrzebny był tie-braek. Pierwszego seta wygrały Azjatki 6:4. W kolejnym górą były jednak Piter i Kempen, wygrywając 7:6 (7:4). W tie-breaku (do 10 punktów) było 10:4 dla polsko-belgijskiego duetu.
W singlu w Kolumbii startuje inna Polka - Katarzyna Kawa, która w poniedziałek awansowała do drugiej rundy.
Wynik meczu 1. rundy debla:
Katarzyna Piter, Magali Kempen (Polska, Belgia, 4) - Momoko Kobori, Peangtarn Plipuech (Japonia, Tajlandia) 4:6, 7:6 (7-4), 10-4.