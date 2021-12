Starcie lidera z wiceliderem, derby Warszawy i spotkanie "za sześć punktów" w strefie spadkowej. 14. kolejka STATSCORE Futsal Ekstraklasy z pewnością nie zawiedzie od względem emocji.

​STATSCORE Futsal Ekstraklasa: Weekend pod znakiem hitów! / Marcin Szymczak / Materiały prasowe

Zdecydowanie najciekawiej w 14. kolejce STATCORE Futsal Ekstraklasy zapowiada się spotkanie Rekordu Bielsko-Biała z Piastem Gliwice. Trudno bowiem, aby takim nie było, kiedy na parkiecie spotka się obrońca mistrzowskiego trofeum z aktualnym liderem.

Jesteśmy świadomi do jakiego miejsca doszliśmy. Na pewno nie jest ono przypadkowe i postaramy się to udowodnić, zarówno w Bielsku jak i w kolejnych meczach. Z całą pewnością dla kibiców będzie to bardzo ciekawy pojedynek, my jednak traktujemy go jako następną szansę do weryfikacji naszego zespołu. Szansę najlepszą z możliwych - mówi Michał Widuch, bramkarz Piasta.

Z pewnością będzie to jedno z najciekawszych spotkań w naszej lidze, jego stawką będzie w końcu pierwsze miejsce w tabeli. Dla obu drużyn będzie to niezwykle istotne spotkanie, ale wciąż do zdobycia są "jedynie" trzy punkty. Niedzielne starcie w żadnym wypadku nie przesądzi jeszcze sprawy mistrzostwa Polski - zaznacza z kolei Bartłomiej Nawrat, golkiper Rekordu.

Początek tego spotkania już w niedzielę o godzinie 12.00 w Sport+ o na Canal+ online.

Równie ciekawie zapowiadają się pierwsze w historii STATSCORE Futsal Ekstraklasy derby Warszawy, w których Legia podejmie AZS UW DARKOMP Wilanów. Obie ekipy znajdują się obecnie w środku tabeli, ale ich potyczka z początku roku w Pucharze Polski pokazała, że na emocje będzie można liczyć do samego końca.

Zapowiada się bardzo ciekawy mecz. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że to świetna promocja futsalu. Myślę, że hala będzie wypełniona na tyle, na ile to będzie możliwe. My podchodzimy do tego meczu jak do każdego innego, choć nie da się ukryć, że to spotkanie będzie miało dodatkowy smaczek - mówi Michał Klaus z AZS-u.

Dotychczas brakowało takiego wydarzenia na tym poziomie rozgrywkowym, więc zaczynamy pisać fajną historię. Oczywiście podchodzimy do tego meczu z dodatkową motywacją, bardzo zależy nam na tym, by pokazać dobry futsal i objąć prymat w stolicy - wtóruje Klausowi Paweł Juchniewiecz, szkoleniowiec Legii.

Poza tym na dole tabeli AZS UG Futsal podejmie MOKS Słoneczny Stok Białystok. Obie drużyny zajmują miejsce w strefie spadkowej i z pewnością można tu przyznać rację gospodarzom, którzy określają to spotkanie jako najważniejsze w całym sezonie.

Komplet spotkań 14. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy:

KS Górnik Polkowice - FC Reiter Toruń, sobota, godz. 16.00 (WP Pilot)

AZS UG Futsal - MOKS Słoneczny Stok Białystok, sobota, godz. 18.00 (WP Pilot)

Clearex Chorzów - Fit-Morning Gredar Brzeg, sobota, godz. 18.00 (WP Pilot)

Legia Warszawa - AZS UW DARKOMP Wilanów, sobota, godz. 20.00 (WP Pilot)

Rekord Bielsko-Biała - Piast Gliwice, niedziela, godz. 12.00 (Sport+)

Team Lębork - GI Malepszy Futsal Leszno, niedziela, godz. 17.00 (WP Pilot)

KS Constract Lubawa - Red Dragons Pniewy, niedziela, godz. 18.00 (WP Pilot)

Dreman Opole Komprachcice - Red Devils Chojnice, niedziela, godz. 18.00 (WP Pilot)